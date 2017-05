Sperrung von Straßen beim Störlauf

vergrößern 1 von 1 Foto: ml 1 von 1

Nur noch wenige Tage, dann fällt der Startschuss zum 18. Itzehoer Störlauf. Rund 5000 Läufer werden am Sonnabend, 13. Mai, auf die unterschiedlichen Strecken gehen. Um die Gefahr für alle möglichst gering zu halten, müssen an diesem Tag zeitweise wieder einige Straßen gesperrt werden. Damit sich die Anlieger möglichst frühzeitig darauf einstellen können, sind an den entsprechenden Straßen bereits jetzt Hinweisschilder aufgestellt worden.

von Michael Lemm

erstellt am 04.Mai.2017 | 15:40 Uhr