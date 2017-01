Spaß in den Sommerferien – Anmeldungen laufen

Es ist Zeit, an den Sommer zu denken. Höchste Zeit sogar. Bei der Stadt laufen die Anmeldungen für das Itze-Cool-Camp im Schwimmzentrum sowie die Ferienfreizeit. Auch die Arbeiterwohlfahrt bietet wieder die Stadtranderholung an.

Für Schulkinder gedacht ist das Itze-Cool-Camp, das in den ersten beiden Wochen der Sommerferien vom 24. Juli bis zum 4. August im Schwimmzentrum am Klosterbrunnen stattfindet. Genutzt wird dort wieder das Hüttendorf im Freibad. Montags bis freitags von 8 bis 17 Uhr können die Kinder ein abwechslungsreiches Programm erleben. Noch bis Sonntag, 15. Januar, werden Aufnahmeanträge per Post, Fax, E-Mail oder persönlich im Rathaus angenommen. Das Formular kann von der Internetseite der Stadt www.itzehoe.de heruntergeladen werden. Die Platzvergabe erfolgt nach den Prioritäten Wohnort, Alter des Kindes und Notwendigkeit der Betreuung aufgrund von Berufstätigkeit. Zwei Wochen können gebucht werden, die Kosten betragen 65 Euro pro Woche und Platz. Ermäßigung auf 25 Euro ist möglich für finanziell Bedürftige.

Die Ferienfreizeit für Kinder und Jugendliche hat dieses Mal den Ort Stein an der Ostsee als Ziel. Sie findet vom 21. August bis zum 2. September statt. Die Teilnahme kostet pro Kind 260 Euro, ermäßigt sind es 99 Euro. Anmeldungen gegen Barzahlung (Ratenzahlung möglich) nimmt das Kinder- und Jugendbüro im Rathaus, Zimmer 306, entgegen. Zudem plant die Stadt ein Ferienprogramm mit vielen Tagesangeboten und -fahrten. Auskünfte gibt es unter 04821/603396 oder 603243 sowie per Mail unter carsten.

roeder@itzehoe.de oder natascha.sieberg-kempfe@itzehoe.de.

Die Stadtranderholung der Awo vom 24. Juli bis 4. August an der kleinen Tonkuhle steht Teilnehmern von vier bis neun Jahren offen. Betreut werden sie montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr mit Mahlzeiten und vielen Aktivitäten. Kosten für zwei Wochen pro Kind: 40 Euro, ermäßigt 20 Euro.

>

Weitere Informationen und Anmeldung bei Romina Klockmann, 0160/5111696 oder Mail R.Klockmann@gmx.net.







von nr

erstellt am 10.Jan.2017 | 05:00 Uhr

