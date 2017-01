Wilster : Seit 1956 war kein Bagger mehr da

1 von 1 Foto: Mehmel 1 von 1

„Das Thema Hochwasser wird die Bürger noch mehr beschäftigen als wir heute ahnen.“ Das befürchtet Wilsters Bürgermeister Walter Schulz. Umso mehr freut er sich, dass das Großprojekt Schleuse Kasenort jetzt endlich in Angriff genommen werden kann. Er geht von einem Start der Sanierungsarbeiten im Sommer aus.

Die erste Teilsanierung des unter Denkmalschutz stehenden Wasserbauwerks liegt inzwischen 16 Jahre zurück. Rund eine Million Euro wurden seinerzeit in das Projekt gesteckt. Die Fertigstellung wurde groß gefeiert. „Besucher können zukünftig direkt vom Hamburger Hafen per Schiff bis in Wilsters Innenstadt gelangen“, schwärmte der damalige Wilsteraner Bürgermeister Peter Labendowicz von einer der Möglichkeiten, die seit der Renovierung der Kasenorter Schleuse wieder geboten würden. Bereits wenig später war klar, dass die Teilsanierung nicht ausreichen würde. Der aktuelle Finanzbedarf für die umfassendere Sanierung liegt bei noch einmal rund 2,35 Millionen Euro, sodass in die Maßnahme insgesamt fast 3,5 Millionen Euro fließen würden.

Zwischen den ersten Überlegungen bis zum endgültigen Zuschlag für die Fördermittel aus Kiel liegen nun rund zehn Jahre. Laut Walter Schulz soll als erste Maßnahme der Sielverband in das vorhandene Bauwerk eine Pumpe einbauen, mit der bei Bedarf Wassermassen aus der Wilster Au in die Stör abgeführt werden können. Der Bürgermeister sieht darin einen ebenso wesentlichen wie notwendigen Beitrag für den Hochwasserschutz. Alle vertraglichen Vereinbarungen mit dem Sielverband lägen vor. „Deshalb bin ich auch sehr glücklich, dass die Denkmalbehörde darauf eingegangen ist“, sagt er. Das Schöpfwerk solle jetzt jedenfalls so schnell wie möglich realisiert werden. „Mit der von den Bauarbeiten besonders betroffenen Seglervereinigung setzen wir uns noch zusammen“, kündigt Schulz an.

Für die Stadt bleibt die Schleusensanierung dennoch einer der derzeit dicksten Brocken im ohnehin nicht gerade üppig ausgestatteten Haushalt. Schulz beziffert den städtischen Anteil nach Abzug der Fördermittel auf mehr als 650 000 Euro.

Sorge bereiten ihm allerdings weiterhin Bestrebungen des Landes, das sich am liebsten aus der Verantwortung für die Wilster Au verabschieden würde. Schulz verwies in diesem Zusammenhang auf einen hundertjährigen Vertrag, der im Jahre 2024 – also in sieben Jahren – auslaufe. „Das ist seit drei oder vier Jahren eine Streitfrage“, weiß er und betont: „Das Land ist verpflichtet, die Wilster Au in Ordnung zu halten.“ Tatsächlich sei die Verschlickung aber immer weiter fortgeschritten. Die letzte Auskofferung hat es 1956 gegeben. „Seitdem habe ich auf der Au keinen Bagger mehr gesehen.“ Und Walter Schulz muss es wissen. Er ist in der Stadt am Wasser aufgewachsen. Einer Übernahme der Au würde die Stadt nur dann zustimmen, wenn sie wieder in eine Art Ur-Zustand zurückversetzt wird. Mit anderen Worten: Die Au müsste vom Land zunächst gründlich ausgekoffert werden. Walter Schulz hält das auch unter dem Gesichtspunkt des Klimawandels und der damit verbundenen Zunahme von Niederschlägen für dringend erforderlich. „Die Wassermengen werden eher mehr. Irgendwann schwappt die Au über die Ufer.“ Der Bürgermeister verspricht aber auch: „Wir werden das Thema am Kochen halten.“

Immerhin werde mit dem Schöpfwerk jetzt ein erster Schritt getan: „Wenn wir die Schleusentore einmal nicht mehr aufbekommen, können wir das Wasser wenigstens in die Stör abpumpen.“ Vorausgesetzt, die Stör kann größere Mengen noch aufnehmen. Angesichts künftiger Herausforderungen mahnt Walter Schulz allerdings auch an: „Eigentlich brauchen wir eine Gesamtlösung für die Wilstermarsch.“