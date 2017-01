Freizeit in Itzehoe : Schwimmbad: Ab Mai wird gebaut

vergrößern 1 von 3 Foto: Archiv/ Ehrich 1 von 3

Sportlich soll es sein. Familiär. Hochwertig. Und eine echte Attraktion für die Region. Das Schwimmzentrum am Klosterbrunnen steht vor einer umfangreichen Umgestaltung – drinnen wie draußen. Im Mai sollen die Bauarbeiten beginnen und bis Ende 2018 dauern. Die Stadtwerke Itzehoe als Betreiber des Schwimmbads investieren rund elf Millionen Euro.

Das Freibad wird in diesem Jahr 54, das Hallenbad 40 Jahre alt. Die Planungen für den Umbau laufen schon länger (wir berichteten), jetzt sind sie noch einmal überarbeitet worden und die Umsetzung steht an. „Die Freibad-Saison beginnt früher, damit wir drinnen anfangen können“, sagt Stadtwerke-Geschäftsführer Manfred Tenfelde. Voraussichtlich in der ersten Maiwoche schließt das Hallenbad für diverse Arbeiten vom Kinder- und Freizeitbereich bis zum Foyer (siehe Info-Kasten). Bei der Gestaltung sei das zentrale Thema die Region mit entsprechenden Motiven, sagt Schwimmbad-Leiterin Elina Hesse.

Die stärkste Veränderung gegenüber früheren Plänen ist die Verlegung der Sauna in den Bereich der heutigen Freibad-Umkleideräume. Auf zwei Ebenen und mit zusätzlichen Angeboten werde die Sauna-Fläche verdoppelt, so Elina Hesse. Die Kalkulation besagt, dass die Besucherzahlen von 8000 auf 30 000 steigen. „Wir sehen in der Sauna die Möglichkeit, tatsächlich Geld zu verdienen“, so Tenfelde. Den Bürgern könne ein attraktives Angebot gemacht und gleichzeitig der jährliche Verlust des Schwimmzentrums in Höhe von mehr als einer Million Euro reduziert werden – wenn auch sicher nicht vollständig. Als einen der Höhepunkte sehen die Verantwortlichen den 500 Quadratmeter großen Saunagarten. Denn faktisch gebe es bis jetzt gar keinen Saunagarten, so Tenfeldes Geschäftsführer-Kollege Gregor Gülpen. Ab Februar 2018 soll der neue Sauna-Bereich entstehen und im Januar 2019 in Betrieb gehen. Die Hallendecke wird 2018 erneuert, an den Becken in der Halle ändert sich nichts.

Das sieht draußen ganz anders aus. Das Schwimmerbecken weicht einem Mehrzweck- und Spaßbecken, das Nichtschwimmer-Becken einem neuen Kleinkinder-Bereich. Eine entscheidende Neuerung im technischen Bereich: Hallen- und Freibad können künftig parallel betrieben werden. Das bringe mehr Flexibilität als bisher, es könne auf Wetterlagen reagiert werden, sagt Tenfelde. Und die Besucher haben die Wahl: „Das Hallenbad wird künftig elf Monate im Jahr geöffnet haben“, bis auf die Revisionszeit im Sommer, die auch die Sauna betrifft. Die Freibad-Saison wird auf vier Monate verlängert: „Das können wir uns leisten, weil wir wegen der geringeren Wasserflächen nicht mehr die teuren Energiekosten zu tragen haben“, sagt Tenfelde. „Von den Besucherzahlen her waren die Sommermonate die schlechtesten, bei den Energiekosten die teuersten.“ Die Arbeiten im Außenbereich sollen nach Saisonende im September starten.

Gebaut wird in mehreren Phasen, der Betrieb soll währenddessen mit kurzen Ausnahmen weiterlaufen. Auch die Fassade wird in Angriff genommen – so werde der Besucher das Gefühl haben, vor einem neuen Schwimmbad zu stehen, sagt Tenfelde. Der Zeitplan bis Ende 2018 sei eng gestrickt: „Da muss alles funktionieren.“

von Lars Peter Ehrich

erstellt am 14.Jan.2017 | 07:00 Uhr