Schießen in Kellinghusen : Schützen kehren heim

Endlich wieder ein festes Zuhause haben die Kellinghusener Schützen. Nach Übernahme und Komplettsanierung der Schießsportanlage durch den Norddeutschen Schützenbund (NDSB) trainieren die Gildemitglieder nun am angestammten Platz im Heisch. Begrüßt wurde der Neustart als Mieter im alten Heim mit einem Eröffnungsschießen. „Jetzt müssen wir nicht mehr reisen, um unseren Sport auszuüben“, erklärt Gildevorsitzender Jens Feßenmeyer erleichtert.

Aufnahme gefunden hatten die Sportler in den vergangenen Jahren bei Vereinen in Wrist, Hohenaspe, Oelixdorf, Hohenlockstedt und Itzehoe. „Dafür danken wir den jeweiligen Verantwortlichen und Sportkameraden“, sagt Feßenmeyer. Anlass zur Freude hat auch der neue Hausherr und NDSB-Präsident Peter Kröhnert: „Rund 22 700 Sportler finden im Landesleistungszentrum (LLZ) jetzt eine Top-Anlage“.

Schon seit 1973 nutzte der Landesverband die Gilde-Anlage als Landesleistungszentrum Schleswig-Holstein. Die Kellinghusener Schützengilde von 1762 residierte zu dem Zeitpunkt schon wesentlich länger auf dem Gelände am Rande der Stadt. 1911 erwarb der seinerzeit neu gegründete Kellinghusener Schützenverein die Heischfläche und baute dort eine Schützenhalle. Ab den 60er Jahren gelangte der Verein zur großer Blüte. Schützenfeste mit bunten Umzügen und Kindervogelschießen sowie Schützenbälle zählten zu den festen Größen im Jahreslauf. Allerdings blieb auch die stolze Gilde nicht vom Siegeszug des digitalen Zeitalters verschont. Feste wurden nicht mehr gefeiert, die Mitgliederzahl ging zurück. Zudem drückten notwendige Renovierungskosten im Schützenhaus sowie immer neue gesetzliche Vorgaben für den Schießsport. „Auflagen in der geforderten Größenordnung kann ein Verein wie die Gilde aus eigener Kraft gar nicht erfüllen“, sagt Kröhnert. Als dann sich noch eine fehlende Betriebserlaubnis herausstellte, wurde die Anlage geschlossen. Nach einer langen Planungs- und Bauzeit mit Investitionen in Höhe von rund 700 000 Euro brachte der NDSB wieder Leben in den Heisch. Eine Riesensumme, die nun aber von knapp 23 000 Mitgliedern getragen wurde.

Jetzt präsentierten sich das Schützenhaus und die sportlichen Einrichtungen in neuem Glanz und auf neuestem technischen Stand. Kaum Wünsche offen lässt die Schießsportanlage mit jeweils zehn und 24 Ständen im 50- und 100 Meter-Kleinkaliber-Bereich, 26 Ständen für Luftgewehr und 20 für Pistole sowie einem frisch instand gesetzten Bogenplatz. Bei ersten Wettbewerben zeigten Sportler, Trainer und Betreuer sich begeistert. Glückwünsche nahm Peter Kröhnert auch von Bürgermeister Axel Pietsch (BFK) entgegen. Seine Bitte an den Stadtchef: Sich für eine zügige Installation der vom NDSB bezahlten Hinweisschilder einzusetzen. Immerhin schleusten die Veranstaltungen des LLZ zahlreiche neue Gäste aus allen Landesteilen in die Stadt. Angesichts des perfekten Angebots sind die Kellinghusener Schützen nicht allzu traurig über den Wandel. Das neue NDSB-Emblem am Giebel des Schützenhauses betrachten sie als Zeichen des Aufbruchs. „Wir hoffen, dass uns die tolle neue Anlage einen Mitgliederzuwachs beschert“, sagt Feßenmeyer. Zum Schnuppern kommen können Interessenten jeweils dienstags und donnerstags ab 19.30 Uhr.