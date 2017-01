Schräge Familie im schiefen Haus

1 von 1 Foto: helm 1 von 1

„37 Ansichtskarten“ verschickte die neue Theatergruppe an der Auguste-Viktoria-Schule (AVS) nach mehr als einem Jahr intensiver Proben im Theater Itzehoe an eine zunächst noch etwas begrenzte Öffentlichkeit. Zur Premiere dieses Wahnsinnsstücks des amerikanischen Autors Michael McKeever, geboren 1962, war der große Saal gerade halb gefüllt. Der Zuschauerzuspruch dürfte sich in Zukunft aber deutlich verbessern, wenn sich der Erfolg dieses Ensembles aus Lehrerinnen und Eltern der Schule sowie ehemaligen AVS-Schülern herumsprechen wird.

Der junge und agile Avery kehrt nach acht Jahren Studium in Europa zurück nach Hause in eine superreiche Gegend in den USA. Seiner Verlobten Gillian will er seine Familie vorstellen. Diese jedoch ist vom Wahnsinn umzingelt. Niemand der vier Hausbewohner scheint zu bemerken, wie schief sich das Haus neigt. Die von Avery für tot gehaltene Oma (ganz stark: Regina Kankel) erfreut sich eines von zynischen Sprüchen unter der Gürtellinie garnierten Lebens. Die Tante (Daniela Rentzow) versorgt die über 80-Jährigen des Ortes mit Telefonsex, ohne – sie hat da ihre Moral! – anstößige Wörter zu verwenden. Wegen ständig anwachsender Nachfrage versucht sie gleich, Averys darob höchst geschockte Verlobte für den Job zu rekrutieren: „Wären Sie so lieb und würden Sie ‚Fellatio‘ sagen?“ Die Deutsch- und Englischlehrerin erntete für ihre Rollenstudie in Trutsch und Tratsch immer wieder Szenenapplaus.

Das gilt ebenso für Ute Timmermann, die die vornehme Mutter mit der Pseudodemenz spielt. Das ist eine herausragende schauspielerische Leistung, mit welcher Würde und Anmut die Mathe- und Religionslehrerin den größten Unsinn erzählt. Ihr Mann (Eugen Richter) mag von dem ganzen Wahnsinn, dem er selbst anheimgefallen ist, nichts wissen und golft im Haus herum. Für ihn ist der ausgestopfte Elch, der Gillian im Gästezimmer anglotzt, gar kein Problem: „Nehmen Sie doch einfach dessen Augen raus!“

Eike Kuhrcke und Svenja Sabban spielen die aus Europa zurückgekehrten Frischverlobten. Sie müssen sich nicht nur gegen den ausgehungerten Rottweiler verteidigen, sondern auch die exzentrischen Macken und Marotten der Familie ertragen. Eike Kuhrcke als Avery hält dem Irrsinn stand, ohne dabei selber den Verstand zu verlieren. Ihm gelingen sowohl die großen komischen Gesten als auch das ausdrucksstarke stumme Spiel, zum Beispiel im Kampf um einen Keks. Svenja Sabban überzeugt als die junge Frau, deren Heiratspläne die schiefe Ebene runterzurutschen drohen. Immer wieder bringt sie überzeugend Verständnis auf für ihren verzweifelten Verlobten. Dabei muss sie dann auch noch Omas Beschimpfungen und die absonderlichen Back-Künste der Tante ertragen.

Fazit: Fast zweieinhalb sehr unterhaltsame Stunden, nach der Pause mit Längen, die eher dem Stück, nicht aber der witzigen, auch im Detail gagreichen Inszenierung Katja Sörensens geschuldet sind.