Ausstellung : Schmerz wird zur Kunst

Dort, wo heute die Redaktion der Glückstädter Fortuna ist, saß einst ein bedeutender Künstler: Max Kahlke. Es war die Küche seiner Eltern, die am Fleth 25 lebten. Von dieser Küche aus hatte er einen schönen Blick auf die Korbmacherei seines Vaters – das Gebäude im Hinterhof gibt es heute noch. Ihm war nur ein kurzes Leben vergönnt, geboren wurde er am 13. Januar 1892 und starb schon im Februar 1928 an den Folgen einer Krankheit. Sein Atelier hatte er im Haus unter dem Dach.

Über das Schaffen des bekannten Künstlers gibt es ab 15. Januar eine Ausstellung im Detlefsen-Museum. Zusammengestellt hat sie der Glückstädter Kunstliebhaber Hans-Peter Widderich (75). „Gezeigt wird ein Querschnitt seiner Werke“, erklärt Widderich: „Gemälde, Aquarelle, Holzschnitte, Portraits – Werke vor und nach dem Ersten Weltkrieg.“ Aber auch Entwürfe, die er für J.J. Augustin und Peter Temming gestaltete. Für den Elmshorner Unternehmer Peter Kölln entwarf er Exlibris (Buchzeichen).

Sein Talent wurde von den Eltern früh erkannt und gefördert. Nach dem Abitur am Detlefsengymnasium ging Kahlke zum Studium an die Akademie für bildende Künste in Stuttgart und dann 1913 an die Großherzoglich-Sächsische Kunstschule Weimar. Deshalb gibt es zahlreiche Werke aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg (1914-1918).

1915 wurde er eingezogen. Die Zeit in Frankreich und Rumänien prägte ihn so sehr, dass er selbst sagte: „Der Krieg ist mein wichtigster Förderer gewesen.“ 1916 wurde er verletzt und lag monatelang in einem Lazarett, auch um eine Malaria auszukurieren. Max Kahlke kehrte in seine Heimatstadt zurück und malte, um sein Erlebtes zu verarbeiten. In dieser Zeit hat er herausragende Werke geschaffen. Auf dem Weg vom Expressionismus zur Neuen Sachlichkeit schuf Kahlke Werke von tiefer Symbolik: Unter anderem den „Großen Marienaltar“, der später in den Dom von Schleswig kam. Der geschundene Christus „Ecco homo“ hängt im Landesmuseum Schloss Gottorf. In der Flensburger Marienkirche hängt das Bild „Kreuzigung II“, die Glückstädter Stadtkirche besitzt „Kreuzigung I“ sowie die „Pietà II“ (Marienklage). Es waren religiöse, gleichnishafte Themen, die ihn beschäftigten: Leid, Schmerz, Einsamkeit, Verlassenheit, aber auch Glaube, durch den Leid überwunden werden kann.

Hans-Peter Widderich war Kind, als er in der Stadtkirche Glückstadt zum ersten Mal das Bild „Marienklage“ von Kahlke wahrgenommen hat. Das Bild zeigt Maria, Maria-Magdalena und Johannes, die Christus beweinen. Das Bild entsprach nicht der Ideologie der Nationalsozialisten und sollte während des Dritten Reiches entfernt werden. Der Kirchenvorstand widersprach und begann einen ebenso umfangreichen wie erfolgreichen Briefwechsel mit den staatlichen Stellen – die Pietà blieb, bis heute ist sie zu sehen.

„Ich war überrascht, was er alles gemacht hat“, so Widderich. Die „Strenge“ seiner Werke „ohne Sentimentalität“ beeindruckte ihn. „Die Vorkriegsbilder bilden das Sichtbare ab“, weist Widderich auf den Unterschied hin. „Seine Nachkriegsbilder sind völlig anders.“

1975 lernte Widderich das Itzehoer kunstinteressierte Ehepaar Wolfgang und Edith Reschke kennen. Gemeinsam konzipierten sie eine Max Kahlke-Ausstellung in Itzehoe. Daraus ergab sich eine Freundschaft mit Max Kahlkes Bruder Walter und dessen Tochter Maria Roden. Sie wiederum war die Mutter des ehemaligen Glückstädter Bürgermeisters Christian Lauenroth.

Max und Walter Kahlke waren auch die Mitbegründer der Detlefsen-Gesellschaft, deren Mitglieder sich um Heimatforschung kümmern. Gegründet wurde diese Gesellschaft 1921 in seinem Atelier am Fleth 25. Die Brüder brachten bereits 1920 „Die Wappen der alten Bauerngeschlechter in der holsteinischen Marsch“ heraus.

In der Werkschau im Detlefsen-Museum sind Landschaftsbilder, Portraits, Holzschnitte, und Illustrationen zu Literatur zusehen. Auch Arbeiten, die Max Kahlke für Firmen gestaltete, wie Buchumschläge, sowie eine Serie von Postkarten, die im Verlag Max Hansen erschienen sind, werden gezeigt. Zudem entwarf er Familien- und Gemeindewappen.

Die Präsentation – ein Querschnitt seiner Werke – wird am Sonntag, 15. Januar, um 11.30 Uhr im Detlefsen-Museum eröffnet und bis zum 2. April gezeigt. Dazu wird ein Katalog erscheinen, geschrieben von Hans-Peter Widderich.