Hohenlockstedt : Sat.1-Abnehmshow: So schlank ist Biggest Loser Sandro heute

Hohenlockstedt | Sandro Schade ist ein ganz normaler junger Mann. Nur, dass sich hin und wieder Menschen nach ihm umdrehen und tuscheln, erinnert an seine kurze Fernsehkarriere vor gut einem Jahr. „Das ist doch der aus The Biggest Loser!“ „Ich finde es besser, wenn man mich direkt darauf anspricht als hinter meinem Rücken zu reden“, sagt der Hohenlockstedter, der Mittwoch (25. Januar) 22 Jahre alt wird. Vor einem Jahr schwitzte Sandro Schade in der achten Staffel noch vor laufenden Kameras. Zum Start der Sat.1-Abnehmshow wog er fast 140 Kilo. Unter 10 000 Bewerbern wurde er als einer von 20 pfundigen Kandidaten ausgewählt, die im Fernsehen ihren Kilos den Kampf ansagten. Sandro schaffte es am Ende bis auf Platz acht. Heute ist Sandro rund 40 Kilo leichter – 100 Kilo bei 1,85 Meter Größe – und ein ganz anderer Mensch.

Aus dem stillen Stubenhocker ist ein aktiver junger Mann geworden. Sport. Freunde treffen. Karriere machen. All das hat Sandro nur durch den mutigen Schritt vor die Kameras geschafft. Gerade ist die neue Staffel des wuchtigen TV-Formats „The Biggest Loser“ gestartet. Sandro fiebert besonders mit Kandidatin Dunja mit, der schwersten Teilnehmerin. „Als ich bei Facebook gelesen habe, wie jemand über ihr Gewicht herzog, habe ich dem erst einmal meine Meinung gesagt. Die Leute sollen nicht vorschnell urteilen, weil sie dick ist. Dunja ist eine Frau, die etwas für ihr Leben tun möchte!“

Auch für ihn war die Abspeckshow die letzte Möglichkeit, sein Leben in den Griff zu kriegen. „Es gibt Leute, die nicht verstanden haben, warum ich zum Abnehmen ins Fernsehen gegangen bin, aber ohne die Show hätte ich das einfach nicht geschafft“, sagt er deutlich. Er habe den Druck der Öffentlichkeit als Antrieb gebraucht. „Es ging mir nicht darum, ins Fernsehen zu kommen, sondern ich wollte mein Leben ändern.“

Dem Showbusiness hat er mittlerweile den Rücken zugekehrt. Hin und wieder bekomme er zwar Anfragen für kleine Drehs, aber Sandro will sich nun erst einmal auf seinen großen beruflichen Traum konzentrieren: „Die Chancen stehen gut, dass ich Berufssoldat werde. Ich wollte schon immer zur Bundeswehr. Aber früher war ich dafür einfach zu dick.“ Sport- und Gesundheitscheck stehen zwar noch aus, aber Sandro ist zuversichtlich. „Ich bin fit, spiele zweimal die Woche Fußball.“ Bei der Bundeswehr sollen dann auch die letzten 20 Kilo bis zum Traumgewicht purzeln. „Dünner will ich aber nicht werden. Das bin nicht mehr ich.“ In Sachen Ernährung schlage er zwar mal über die Stränge, „ich habe aber gelernt, den Ausgleich zu schaffen“.

Und auch in der Liebe sieht es für den Hohenlockstedter gut aus. „Ich habe jemanden kennen gelernt, aber es ist noch zu früh zu sagen, was sich daraus entwickelt. Im Moment genieße ich mein neues Leben einfach nur.“

von Kristina Röhrs

erstellt am 21.Jan.2017 | 08:03 Uhr

