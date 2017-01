Wasserstraßen : Sanierung eines Industriedenkmals

vergrößern 1 von 3 Foto: Mehmel(3) 1 von 3





Ohne die Kasenorter Schleuse würde das Amtsgebäude in Wilster bei Sturmflut 1,20 Meter tief im Wasser stehen. Viele Häuser im Stadtgebiet liegen nämlich unter dem Hochwasser der Stör. Mit diesem Hinweis schließt eine kurze Beschreibung der Wilster Au-Schleuse auf der Homepage des Fördervereins. Spätestens damit wird deutlich, welche Bedeutung das Bauwerk in Kasenort hat. Und: Es wird eine klare Forderung des Fördervereins-Vorsitzenden Reinhard Bunge nachvollziehbar: „Entscheidend ist, dass 2017 endlich etwas passiert.“ Und tatsächlich soll die grundlegende Sanierung des mehr als 90 Jahre alten Bauwerks an der Mündung der Wilster Au in die Stör endlich losgehen. Die offizielle Übergabe des Zuwendungsbescheids aus Kiel steht zwar noch aus. In der sicheren Erwartung, dass heiß ersehnte Fördergelder endlich fließen, hat die Stadt für die nächsten Jahre aber schon einmal 3,5 Millionen Euro im Etat bereitgestellt. Die Schleusensanierung ist damit das aktuell größte öffentliche Bauvorhaben in der Marsch.

Wenn es nach Reinhard Bunge und seinem rührigen Förderverein gegangen wäre, hätte die Sanierung längst fertig sein können. 2010, so erinnert er sich, habe es bereits Gelder dafür gegeben. Die Bewilligung scheiterte, weil keine fertigen Pläne in der Schublade lagen. Ein Jahr später habe der Förderverein dann auf eigene Rechnung eine Entwurfsplanung gemacht. Ganz einfach ist das wegen der Vielzahl der Beteiligten allerdings nicht. Für die Wasserstraße ist das Land zuständig. Die Schleuse selbst gehört der Stadt Wilster, die darüber führende Straße wiederum dem Kreis. Und die Ländereien links und rechts den umliegenden Gemeinden. Die Schleuse selbst steht auf Landrechter Terrain, alles drumherum gehört zu Stördorf. Mit im Boot sitzt auch der Deich- und Hauptsielverband, der für die Entwässerung der Wilstermarsch verantwortlich ist. „Zwischen Stadt und Verband gibt es einen hundertjährigen Vertrag“, weiß Bunge. Seit der Ratsversammlung im Dezember gibt es eine weitere Vereinbarung. Der Sielverband baut nämlich im Zuge der Sanierung eine Pumpe mit ein, die pro Sekunde bis zu 2000 Liter Wasser in die Stör leiten kann. Dabei setzt man ganz auf eine Doppelplanung: den Einbau moderner Technik bei gleichzeitigem Erhalt eines Industriedenkmals. Der Vorteil ist: Ein Umlaufkanal in dem unter Denkmalschutz stehenden Schleusenbauwerk kann in ein Schöpfwerk verwandelt werden.

Reinhard Bunge geht davon aus, dass die Bauarbeiten über drei Jahre gestreckt werden. Allein für zwei Bauabschnitte müsse die Schleuse trockengelegt werden. Einen genauen Zeitplan hat er noch nicht. „Ich weiß auch nichts“, wirft sein zufällig vorbeikommender Stellvertreter Lothar Möller ein. Auch die Segler hätten schon nachgefragt. Schließlich müssten die Bootseigner wegen der Schlengel an der Anlegestelle auch einen gewissen Vorlauf haben. Bunge verweist auf eine Zusage, dass weitere Details zu dem Bauvorhaben spätestens zur Jahresversammlung des Fördervereins im März präsentiert werden sollen. Ob die Bauarbeiten dann reibungslos verlaufen werden, bleibt abzuwarten. Zwar sei das Bauwerk umfassend untersucht worden. „Vor Überraschungen ist man aber nie sicher.“ Unübersehbar sind selbst für einen Laien aber tiefe Risse und das durch marode Schleusentore strömende Wasser. „Die haben damals aber schon sehr intelligent gebaut“, würdigt Bunge dennoch die Leistung damaliger Wasserbau-Ingenieure. Zum Tag des Industriedenkmals im Juni will man Besuchern die Schleuse in jedem Fall wieder präsentieren. „Hier geht auch der Mönchsweg vorbei“, weiß Reinhard Bunge auch um viele Ausflügler vor allem im Sommer. Schiffsverkehr – zuletzt wenigstens noch mit dem „Aukieker“ und der „Germania“ – ist allerdings fast zum Erliegen gekommen. Traditionsbewusst stellte der Fördervereins dennoch zu Weihnachten einen Baum auf – als „Gruß an die Seefahrt“. Deren Zukunft ist das andere große Thema des Fördervereins: der Kampf gegen die Verschlickung der Wilster Au.

von Volker Mehmel

erstellt am 06.Jan.2017 | 16:34 Uhr