Arbeitsmarkt : Qualifikation soll Türen öffnen

Grundsätzlich war 2016 aus Sicht der Heider Arbeitsagentur, die für die Kreise Dithmarschen und Steinburg zuständig ist, kein schlechtes Jahr. Wie schon seit langem standen erneut mehr Menschen sozialversicherungspflichtig in Lohn und Brot, bei der Ausbildungsquote erreichte die Agentur mit acht Prozent den bundesweiten Spitzenwert und es wurden noch mehr offene Stellen gemeldet. Zurücklehnen empfiehlt sich nicht, denn im noch jungen Jahr 2017 wird es weitere Herausforderungen geben, denen begegnet werden muss. Das machte Agenturleiter Ronald Geist gestern in Heide deutlich.





Beschäftigung

Die gute Entwicklung eines, so Geist, „robusten Arbeitsmarkts“ zeigt seit langem aufwärts. Im vergangen Jahr arbeiteten 75 000 Menschen im Agenturbezirk beitragspflichtig – 39 000 in Dithmarschen und 36 600 in Steinburg. Der Anstieg beruhe, so Geist auf einer Zunahme von Teilzeitstellen, Vollzeitarbeitsplätze seien nahezu auf unverändertem Niveau geblieben.

Stellenangebote

Schon 2015 sei der Stellenmarkt sehr stark gewesen, im vorigen Jahr stieg die Nachfrage nach Arbeitskräften noch einmal. Eine besondere Nachfrage nach Mitarbeitern gab es bei Steuerbüros, in Anwaltskanzleien und bei Ingenieurbüros. Auch der Handel suchte nach Arbeitnehmern. Neue Stellen entstanden in den öffentlichen Verwaltungen durch die Flüchtlinge, für die Mitarbeiter eingestellt wurden.

Arbeitslosigkeit

Übers Jahre gesehen waren 2016 im Schnitt 9237 Menschen arbeitslos gemeldet. Gegenüber dem Vorjahr bedeutete das im Agenturbereich einen Rückgang von 1,2 Prozent, bezogen auf Dithmarschen sogar um 1,4 Prozent auf 4822 Arbeitslose. Kreis Steinburg: minus 0,9 Prozent auf 4414 Arbeitslose. Diese Entwicklung sei einer verstärkten Qualifizierung von Arbeitslosen zu verdanken, sagt Ronald Geist. Allerdings mit einer Einschränkung: Langzeitarbeitslosigkeit – ab einem Jahre aufwärts – sei schwer zu begegnen. Je länger diese Phase anhalte, umso schwieriger seien die Menschen auf dem Arbeitsmarkt unterzubringen.



Migranten

Durch den Flüchtlingszustrom stieg die Zahl ausländischer Arbeitsloser deutlich an. Im Mittel hatten 12 Prozent aller arbeitslos gemeldeten Menschen eine ausländische Staatsbürgerschaft. Im Jahr zuvor waren es knapp 9 Prozent. Gezielte Weiterbildung soll helfen, mehr von ihnen im Arbeitsmarkt unterzubringen. Beispielhaft ist für Geist hier die Zusammenarbeit mit dem RBZ in Itzehoe, wo neben Sprachkompetenz auch das Nachholen von Hauptschulabschlüssen ein wichtiges Thema sei. Ein grundlegendes Problem: Die Flüchtlinge, vornehmlich Syrer, seien insgesamt recht gut gebildet, das Spektrum reiche aber von Analphabeten bis Hochschulabsolventen. Geist möchte mehr Handwerksbetriebe ins Boot holen, um nach einem Testverfahren ausgewählte Migranten in ihren oder für sie geeigneten Berufen unterzubringen.

Ausbildungsmarkt

Trotz des bundesweiten Spitzenwerts der Heider Arbeitsagentur bleibt noch einiges zu tun, um mehr Schulabgänger in eine Ausbildung zu bringen. An die Jugendberufsagentur (siehe Bericht unten) knüpft Geist hohe Erwartungen. Ebenso soll in diesem Jahr verstärkt die Zielgruppe der jungen Erwachsenen zwischen 25 und 30 ins Blickfeld rücken, um sie besser für den Arbeitsmarkt zu qualifizieren – ohne dabei eine Konkurrenz zur klassischen dualen Ausbildung in Betrieb und Berufsschule aufzubauen. Eines hatte die Heider Agentur im vergangenen Jahr überrascht: „Der doppelte Abiturjahrgang ist an uns vorbei gezogen“, sagt Ronald Geist. Ein Studium werde offenbar bevorzugt.

Ausblick

Prognosen lassen ein weiteres Sinken der Arbeitslosigkeit erwarten und eine Zunahme der Beschäftigung von im Schnitt einem Prozent, im Agenturbereich sogar leicht darüber. Daran werde in den kommenden Monaten zu arbeiten sein, betont Geist.

von Ralf Pöschus

erstellt am 07.Jan.2017 | 08:04 Uhr