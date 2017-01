H5N5 : Puten nicht mehr zu retten

vergrößern 1 von 5 Foto: kri/danfoto 1 von 5







Die Befürchtung hat sich nach nur wenigen Tagen bewahrheitet – jetzt sind von der Geflügelpest auch die beiden restlichen Ställe des Betriebes Grevenkoper Pute betroffen. 15 300 Tiere müssen deshalb in Grevenkop (14 700) und in Elskop (600) getötet werden. Insgesamt mussten an den vier Standorten somit alle 33 700 Puten des Unternehmens ihr Leben lassen.

Das Friedrich-Loeffler-Institut hatte in der Nacht zu Donnerstag auch im Stall am Grevenkoper Stammsitz des Betriebes den Erreger H5N5 nachgewiesen. Der Geflügelpest-Verordnung entsprechend wurde deshalb die Tötung der verbliebenen Tiere des Betriebs eingeleitet. Darunter befinden sich auch 600 Puten, die auf einem Hof in Elskop untergebracht sind. Dort ist die Geflügelpest bisher zwar noch nicht ausgebrochen, doch aufgrund des hohen Ansteckungsrisikos „hatten wir keine Entscheidungsfreiheit mehr“, sagt Landrat Torsten Wendt, der mit seinem Katastrophenschutzstab die Arbeiten koordiniert.

Die beiden Ställe in Grevenkop und Elskop wurden gestern Morgen abgesperrt. Zum Schutz vor der Verschleppung der Tierseuche ist es fremden Personen untersagt, das Gelände zu betreten. Und alle Helfer und Fahrzeuge, die das Gelände verlassen, müssen durch die Dekontaminations-Schleuse des Löschzugs Gefahrgut. „Oberstes Ziel von uns ist es, die Ausbreitung durch konsequente Maßnahmen zu verhindern“, sagt Torsten Wendt. Dafür standen gestern 168 Einsatzkräfte bereit. Neben Feuerwehr, Mitarbeitern der Verwaltung, vom DRK, von der Johanniter-Unfallhilfe und von dem niedersächsischen Unternehmen, das die Puten tötet, unterstützen zusätzlich neun Tierärzte die Helfer: vier Haustierärzte aus dem Kreis Steinburg und fünf Veterinäre aus anderen Kreisen.

Zweimal am Tag tritt der Katastrophenstab zusammen, um die neuesten Entwicklungen zu beraten und Entscheidungen zu treffen. Dazu gehörte gestern auch die Erweiterung des Sperrbezirks und des Beobachtungsgebiets im Umkreis um den Betrieb. Zudem wurde Katastrophenalarm ausgelöst, um zusätzliches Personal bei Polizei und Feuerwehr sowie weiteren Hilfskräften kurzfristig heranziehen zu können. Nach Angaben von Landrat Wendt geht es jetzt vor allem darum, ein Ausbreiten der Seuche zu verhindern. Deshalb appelliert er noch einmal an alle Geflügelhalter, sich strikt an die Stallpflicht zu halten. Hunde gehörten außerdem angeleint, Katzen müssten drinnen bleiben. Und ganz wichtig: „Alle toten Tiere in einem Geflügelbestand sollten sofort gemeldet werden.“ Nicht jedes tote Tier werde dann auf den Erreger untersucht, aber durch die Meldungen erkenne der Kreis, ob und wo es eine Häufung gebe. „Dann werden wir zielgenau beproben.“ Tote Tiere sollten bis zu einer eventuellen Abholung in einem Plastikbeutel verpackt werden.

In dem Putenbetrieb war am vergangenen Wochenende die Geflügelpest ausgebrochen. Betroffen waren 18 400 Tiere in zwei Ställen im Süderauer Ortsteil Steinburg. Ein Teil von ihnen verendete in Folge der Viruserkrankung, die anderen mussten getötet werden. „Donnerstag begannen dort schon die Desinfektions- und Reinigungsarbeiten“, sagt der Landrat. Nach der Weiterverbreitung des Erregers muss der Tötungstrupp jetzt in dem rund drei Kilometer entfernten Stammsitz des Betriebs seine traurige Arbeit fortsetzen. Wie sich die Puten infiziert haben, ist nach nach Aussagen von Torsten Wendt noch nicht geklärt. Der Betrieb selbst sei einwandfrei geführt worden, „trotzdem ist das Virus ausgebrochen“. Zwei Experten des Friedrich-Loeffler-Instituts sind vor Ort um der Ursache auf den Grund zu gehen.

Torsten Wendt hofft, dass die eingeleiteten Maßnahmen das Virus aufhalten. „Die nächsten Stunden und Tage entscheiden darüber.“ Er hoffe, am Sonntag Entwarnung geben zu können.

Für das betroffene Unternehmen, das sich zum Vorgang nicht äußern möchte, ist der wirtschaftliche Schaden immens. Teilweise gibt es allerdings eine Entschädigung aus dem Tierseuchenfonds des Landes.





von Joachim Möller

erstellt am 26.Jan.2017 | 18:22 Uhr