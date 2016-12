Überfall : Polizei sucht Räuber

1 von 1 Foto: Friso Gentsch 1 von 1

Ein Unbekannter hat am Freitagmorgen eine Spielhalle in Itzehoe überfalllen. Gegen 9.20 Uhr betrat ein Maskierter das Spielcenter, das in einem Durchgang von der Breiten Straße zur Stiftstraße liegt. Er bedrohte die allein anwesende Aufsicht mit einer Waffe und erbeutete laut Polizei "einen nicht geringen Bargeldbetrag". Er flüchtete in unbekannte Richtung, "vermutlich eher nicht in die Fußgängerzone". Eine sofort groß angelegte Fahndung nach dem Räuber verlief negativ. Die Mitarbeiterin der Spielhalle beschrieb den Täter um eine dunkel gekleidete Person von normaler Statur mit dunkler Maske. Er sprach Deutsch mit Akzent.

Hinweise erbittet die Polizei unter 04821/6020.

