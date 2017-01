Wellhornschnecken in der Nordsee : Polizei beendet illegale Fischerei vor Helgoland

1 von 1 1 von 1

Brunsbüttel | Die Wasserschutzpolizei hat einen britischen Fischkutter in der Nordsee beim illegalen Fang von Wellhornschnecken erwischt. Das aus der englischen Kleinstadt Brixham stammende 14 Meter lange Schiff „Ebonnie“ hatte am Mittwoch ohne gültige Genehmigung rund 900 Fangkörbe in der Nordsee zwischen Helgoland und dem Festland ausgebracht, wie die Polizeiinspektion Itzehoe mitteilte.

Wellhornschnecken gelten in Frankreich und England als Delikatesse. Früher waren sie noch ein wichtiges Lebensmittel der ärmeren Bevölkerung in Küstenregionen. In der Nordsee sind ihre Bestände durch Gewässerverunreinigungen stark zurückgegangen.

Der Fischer musste die Körbe wieder einsammeln und 5000 Euro Sicherheitsleistung bezahlen.

Nach Angaben der Naturschutzgesellschaft „Schutzstation Wattenmeer“ landen jedes Jahr mehr als 2000 Tonnen Wellhornschnecken in Frankreich und England den Tellern.

von dpa, shz.de

erstellt am 25.Jan.2017 | 11:37 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen