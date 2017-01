1 von 1 Foto: moh 1 von 1

Hohen Besuch hatte auch die traditionsreiche Horster Waagen- und Maschinenfabrik Steenbock gestern Nachmittag. Wirtschafts-Staatssekretär Frank Nägele übergab einen Förderbescheid des Landes Schleswig-Holstein in Höhe von 210 000 Euro an Bernd und Dirk Steenbock.

„Das seit 110 Jahren erfolgreiche Familienunternehmen hat an seinem neuen Standort in Horst 1,9 Millionen Euro investiert, sichert damit die bestehenden 38 Arbeitsplätze und schafft zugleich sechs weitere“, lobte Nägele die Expansion und Modernisierung des alteingesessenen Betriebes. Darüber hinaus werde aber auch der gesamte Standort gestärkt und zukunftssicher aufgestellt, so der Staatssekretär weiter. Es freue ihn besonders, dass ein Traditionsbetrieb sich entschlossen habe, weiterhin an seinem Ursprungsstandort Flagge zu zeigen und in Horst kräftig zu investieren. Die Firma Steenbock sei ein Paradebeispiel für regionales Unternehmertum.

Neben dem Waagenbau hat sich das Horster Unternehmen in den vergangenen Jahren zusätzlich auch auf den Bau von Schaltanlagen und Steuerungen spezialisiert. Auch Förderanlagen und Dosieranlagen für verschiedene Schüttgüter stehen auf der Herstellungspalette der Firme Steenbock. In Horst gefertigte Anlagen und Teile werden in die ganze Welt geliefert.

