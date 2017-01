Othello – leer inszeniert

1 von 1 Foto: helm 1 von 1

Dass Männer ihre Gattinnen erdrosseln und Frauen auch rasend eifersüchtigste Ehemänner lieben, soll vorkommen. In Shakespeares „Othello“ darf man, was nun häufig vorkommt, als sensationslüsternes Publikum einem tödlich endenden Eifersuchtsdrama zuschauen. Und wohlig erschaudern angesichts des Oberfieslings Jago, der aus purer Rache (Grund: bei einer Beförderung übergangen) seinen Chef Othello mittels tückischer Fallen, gefälschter Indizien und verdrehter Tatsachen in einen Eifersuchtswahn hineinmanövriert, der nur tödlich enden kann. Heute könnte man sagt: Jago ist ein Großmeister im Schaffen „alternativer Fakten“, dieser Rache-Rambo, der letztlich wegen seiner wahrheitsliebenden Frau an seiner Charakterschwäche, seiner Gewaltbereitschaft und seinen Allmachtsfantasien scheitert.

Shakespeare zeichnet diese Figur mit allen Finessen. Und Schauspieler Stefan Hufschmidt versucht, dem gerecht zu werden. Aber die Inszenierung des Landestheaters lässt Tiefe nicht zu. Ihm nimmt man die Einsicht in die tödliche Konsequenz seines Handelns nicht ab. Die tiefsten Abgründe dieser Traumrolle und des schillernden Charakters bleiben verschlossen.

Der Frage, wieso ein intellektueller Tatmensch wie Othello auf solch einen Schleimer reinfällt, widmet sich die Regie erst gar nicht. Stattdessen Leere. Und reichlich Rätsel: Warum singt die Hure eine Arie aus der „Zauberflöte“? Und warum tanzt das Ensemble so viel im Dancefloor-Zappelstil herum? Befreien die sich von dem Frust, Shakespeare so flach präsentieren zu müssen?

Flach bleibt nämlich nicht nur Jago, sondern auch Desdemona (Neele Frederike Maak). Sie ist der Inbegriff der wahrhaft Liebenden, wird von der Regie aber zu einer sexgeilen Akrobatin verzerrt, die jeden Wunsch an Othello (Deniz Ekinci) erstmal mit einem gierigen Bespringen aufmotzt. Deswegen passt die berühmte Mord-Szene nicht zur üblichen Figuren-Führung. Hier aber emanzipieren sich beide Schauspieler: Sie dürfen leise sein. Kein Gegröhle. Kein Gezappel. Keine Leere. Endlich eine Szene, die unter die Haut geht.

Und Othello? Hier ist er kein „Neger“. Ein netter Regie-Gag, die Spannung zwischen Schauspieler-Aussehen und Text so künstlich hochzutreiben! Die Übersetzung bedient sich einerseits einer jargonhaften Umgangssprache, andererseits will sie dem Rhythmus der Edelsprache Othellos nachfühlen. Das gelänge wohl, wenn Othello nicht so viel brüllen müsste.

Wären nicht so viele Jugendliche im Theater gewesen, hätte es leer ausgesehen. Wie diese Inszenierung.