Wirtschaft : Optimismus in schwierigen Zeiten

Trotz schwieriger Zeiten blickt die Chefetage von Steinbeis optimistisch in die Zukunft. Auf diesen kurzen Nenner lassen sich die Reden der beide Geschäftsführer der Glückstädter Papierfabrik bringen. Ulrich Feuersinger, zuständig für den kaufmännischen Part, und Technik-Chef Volker Gehr ließen im Rahmen des traditionellen Grünkohlessens für ehemalige Mitarbeiter im Tivoli das vergangene Geschäftsjahr Revue passieren und wagten einen Ausblick auf das gerade begonnene Jahr. Rund hundert Gäste lauschten den Worten des Geschäftsführer-Duos. Den Reigen der Reden komplettierte der Betriebsratsvorsitzende Jörg Behrens.

Einhellig hoben Feuersinger und Gehr das erstmalige Überschreiten der Produktionsmenge von 300 000 Tonnen Papier hervor. Dennoch sei 2016 für Steinbeis ein „sehr anspruchsvolles und herausforderndes Jahr gewesen“, so Feuersinger. 2017 werde es „kaum leichter“ werden. Die für den Glückstädter Papierhersteller relevanten Märkte seien deutlich zurückgegangen. Trotz dieses schwierigen Umfeldes habe man die Absatzmenge um einen Prozent steigern können. Gleichzeitig habe man sich dem Wettbewerb nicht entziehen können, was zu einer Anpassung der Preise an das Marktniveau geführt habe.

Wichtig für Steinbeis sei die überproportionale Steigerung beim Absatz der ertragsstarken Büropapiere um fast neun Prozent gewesen. Ein Segment, in dem die Glückstädter auch zukünftig auf Expansion bauen. Trotz der erstmaligen Überschreitung der 300 000-Tonnen-Grenze sei das 2016er Ergebnis schlechter ausgefallen als das des Vorjahres. Das Unternehmen sei dennoch „in keiner Krisensituation“, wie Feuersinger klarstellte. Man schneide „immer noch deutlich besser ab als der Wettbewerb“. Entscheidend geholfen hätten dabei auch die sinkenden Energiepreise.

2016 habe Steinbeis die Führungsebene im Unternehmen verkleinert. Neu im Führungsteam ist der technische Geschäftsführer Volker Gehr, der sich den ehemaligen Steinbeis-Mitarbeitern erst einmal vorstellte. Gehr ist seit mehr als 13 Jahren für Steinbeis tätig, zuletzt als Leiter des Bereiches Forschung und Entwicklung. Als Technik-Experte stellte er die wichtigsten Investitionen der Papierfabrik vor. Dazu gehört unter anderem der neue Rollenschneider an der Magazinpapiermaschine, mit dem Steinbeis nun in der Lage sei, Papierrollen mit einer Breite von bis zu 2,85 Metern und einem Gewicht von etwa 4 Tonnen zu fertigen. „Ohne diese Investition wären wir nicht mehr in der Lage, all unsere Kunden mit Papier zu beliefern“, sagte Gehr. Auch im Bereich der Altpapieraufbereitung habe es wichtige Investitionen gegeben, beispielsweise in eine „aufwendige Sortiertechnologie“, die die Qualität des Papiers sichern helfen solle.

Auf die veränderten Rahmenbedingungen in der Arbeitswelt ging der Betriebsratschef Jörg Behrens ein. Schlagworte waren das Fünf-Schicht-Arbeitszeitmodell, mehr Flexibilität und der Arbeitsschutz. Um neue Fachkräfte zu gewinnen, hätte es Ende der 60er Jahre noch gereicht, eine Anzeige in der örtlichen Tageszeitung zu schalten. Heute müsse man in diversen Online-Jobbörsen nach Mitarbeitern suchen. Bei so viel Veränderungen sei es gut, dass zumindest das traditionelle Grünkohl-Mahl Bestand habe.

