Tiermedizin : Notdienst für Kleintiere rund um die Uhr

Mit dem Jahreswechsel kommt es zu einer großen Umstellung in der tierärztlichen Notdienstversorgung für Kleintiere im Kreis Steinburg: Während bisher Tierarzt-Praxen den reinen Wochenenddienst abdeckten und während der Woche jede Praxis für sich die Erreichbarkeit regeln musste, ist es nun gelungen, einen Notdienstring mit acht Tierarztpraxen zu gründen.

Darauf weisen die beteiligten Tierärzte in einer Pressemitteilung hin. Sie sind über den gesamten Kreis verteilt, praktizieren in Horst, Krempe, Heiligenstedten, Itzehoe, Hohenlockstedt und Wilster, und werden auch in der Woche für Notfälle erreichbar sein. Erhalten bleibt zusätzlich der bisherige Wochenendnotdienst im Bereich Krempermarsch und Glückstadt.

Ab dem 1. Januar 2017 wird unter der Telefonnummer 04823/5429130 die diensthabende Tierarztpraxis des Kleintiernotdienstes Steinburg erreichbar sein. Während der Woche von 19 Uhr abends bis 8 Uhr morgens sowie an Wochenenden von Freitagabend, 19 Uhr, bis Montagmorgen, 8 Uhr, ist der Notdienst besetzt. So gewährleisten die teilnehmenden Praxen einen tierärztlichen Notdienst für Kleintiere an 365 Tagen im Jahr. „Rund um die Uhr stehen damit Ansprechpartner zur Verfügung“, betont Tierarzt Hauke Thumann aus Wilster die Verlässlichkeit, die das neue System biete.

In Kürze werde es außerdem eine Internetseite geben, auf der für jeden Tierhalter erkennbar sein wird, welche Praxis zu welchem Zeitpunkt Dienst hat. Wichtig sei, dass Tierhalter sich telefonisch bei der diensthabenden Tierarztpraxis anmelden, da die Praxen nicht dauernd besetzt sind.

Der Notdienstring besteht aus folgenden Kleintierpraxen: Tierarztpraxis Andrea Eifler in Horst, Praxis Dr. Hanns-

Dietrich Graack in Krempe, Praxis Dr. Telse Harders in Heiligenstedten, Praxis Dr. Dörte Jacobsen in Itzehoe, Praxis Dr. Ulrike Supper-Voß in Hohenlockstedt, Tierarztpraxis Dr. Nina Tassemeier in Itzehoe, Kleintierpraxis Dr. Hauke Thumann in Wilster und Kleintierpraxis Dr. Friederike Unkel-Mohrmann in Itzehoe.

von Ilke Rosenburg

erstellt am 30.Dez.2016 | 04:45 Uhr