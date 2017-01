Investition : Neue Rohre für Wasser aus Wacken

1 von 1 Foto: Möller 1 von 1

Vor 40 Jahren wurde die Wassertransportleitung von Wacken nach Brunsbüttel gebaut– jetzt muss sie erneuert werden. Elf Millionen Euro lässt sich der Zweckverband Wasserwerk Wacken den Austausch der 13,6 Kilometer langen Leitung kosten, angelegt ist das Projekt auf mehrere Jahre. Bis zur Halbzeit ist jetzt alles planmäßig verlaufen. „Wir sind im Kosten- und Zeitplan“, sagt Geschäftsführer Guido Austen. In der nächsten Woche wird der zweite Bauabschnitt von Kudensee bis Aebtissinwisch/Dyhrssenmoor angeschlossen, er muss lediglich noch desinfiziert und gespült werden.

Das Wasserwerk Wacken versorgt seit seiner Inbetriebnahme 1977 vor allem das Industriegebiet Brunsbüttel mit Wasser. Die damalige gusseiserne Leitung wurde direkt neben dem Nord-Ostsee-Kanal zwei Meter tief in die Erde gegraben, dort liegt sie auf Pfählen, die zuvor in den weichen Marschboden gerammt wurden. Doch über die Jahre senkte sich der Boden ab, die Wasserleitung ist heute teilweise an der Oberfläche frei sichtbar.

Die Folge: Die Verbindungsstücke an den jeweils sechs Meter langen Rohrelementen winkeln ab, und es gibt auch schon Lochfraß. „Kleine Leckagen hat es schon gegeben“, so Diplom-Ingenieur Peter Söhl. Deshalb war für den Zweckverband eine Sanierung unumgänglich, denn einen größeren Rohrbruch und damit eine Unterbrechung der Wasserversorgung des Brunsbüttelers Industriegebiets wollte niemand riskieren.

Da in der feuchtnassen Marsch lediglich in den wärmeren Monaten im Untergrund gebaut werden kann, und um die hohe Investitionssumme auf mehrere Jahre zu verteilen, wurde das Projekt in verschiedene Bauabschnitte unterteilt. Bereits fertig wurde 2014 die Strecke von Kudensee bis zum Landeshafen Ostermoor, jetzt folgt der zweite große Abschnitt. Im Sommer soll dann das letzte Ende bis Gribbohm in Angriff genommen werden. „Der Bauantrag ist eingereicht“, sagt Guido Austen. Wenn die Genehmigung vorliege, werde sofort ausgeschrieben. 5,2 Kilometer Rohrleitungen sind dann noch zu verlegen.

Die neuen Rohre sind aus Kunststoff (PVC). Trotz einer Stärke von fast vier Zentimetern sind sie biegsam, passen sich Kurven und dem Untergrund an. Deshalb kann auf eine Pfahlgründung verzichtet werden. Verlegt werden die Rohre, die einen Durchlass von 60 Zentimetern haben, neben der alten Leitung. Weiter benutzt werden lediglich die Brückenquerungen, über die die Leitungen geführt werden.

„Bisher hat alles gut geklappt, es gab keine unvorhergesehenen Schwierigkeiten“, sagt Peter Söhl. Auch die Zusammenarbeit mit dem Kreis Steinburg und der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung sei sehr gut.

von Joachim Möller

erstellt am 19.Jan.2017 | 17:09 Uhr