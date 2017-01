Kabinett zu Gast : Neue Projekte rund um das Isit

1 von 1 Foto: ruff 1 von 1

Zuerst kommt Kulturministerin Anke Spoorendonk (SSW). Es folgt Finanzministerin Monika Heinold (Grüne). Einige Schritte später ist Sozialministerin Kristin Alheit (SPD) auf dem Weg zum nächsten Termin. Der Weg von der Sicherheitsschranke ins Fraunhofer-Institut für Siliziumtechnologie (Isit) bringt an diesem Tag viele Begegnungen mit Politprominenz aus dem Land mit sich. Die Sitzung des Landeskabinetts im Isit ist beendet, die Ressortleiter schwärmen aus zu diversen Terminen im Kreis.

Steinburg ist an diesem Montag die letzte Station in der Reihe „Kabinett vor Ort“, seit November 2012 ist die Regierung immer wieder einmal auf Tour gewesen. Die Innovations- und Technologiepolitik des Landes habe im Mittelpunkt gestanden, heißt es in einer Mitteilung. Ein reiner Wahlkampftermin, meinen die Steinburger CDU-Abgeordneten Hans-Jörn Arp und Heiner Rickers. Arp: „Das Isit hätte die Unterstützung der Landesregierung in den letzten Jahren gebraucht und nicht erst auf den letzten Metern bis zur Landtagswahl.“

Diese Unterstützung werde es geben, sagt Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) – er sitzt anstelle des erkrankten Ministerpräsidenten Torsten Albig vor der Presse. Ziel sei rund um das Isit ein „echtes Innovationscluster zur regenerativen Energieversorgung“. Das Land sei gefordert bei einem eigenen Weg für den Technologietransfer. Isit-Leiter Axel Müller-Groeling hört es gern: Die enge Verbindung der Forschung im Institut mit industrieller Produktion sei ein Alleinstellungsmerkmal. Um dies weiterzuentwickeln, müssten die Voraussetzungen stimmen: „An diesen Stellen freuen wir uns immer besonders über Unterstützung, auch über die Unterstützung des Landes.“

Noch diesen Monat, sagt Meyer, soll über die Förderung für ein neues Projekt gesprochen werden: ein Schulungszentrum für Mikrotechnologie in Isit-Nähe. Und zu weiteren Gewerbeflächen rund um das Institut gebe es Anfang Februar einen runden Tisch in Kiel. Landrat Torsten Wendt freut sich darauf: „An dem Punkt wird sich zeigen, dass die Kooperation mit den Nachbargemeinden funktioniert.“

von Lars Peter Ehrich

erstellt am 25.Jan.2017 | 16:45 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen