Feuerwehr : Neue Männer für die Wehr

Der feuerrote Banner flattert im Wind vor dem Feuerwehrgerätehaus. Mit vielen Aktionen macht die örtliche Wehr auf sich aufmerksam und wirbt für das Ehrenamt. Und das blieb nicht ohne Folgen: Sieben neue Kameraden sind der Freiwilligen Feuerwehr Brokstedt im vergangenen beigetreten. „Eine schöne Entwicklung“, freut sich Wehrführer Michael Janssen, denn „so viele neue Kameraden hatten wir noch nie in einem Jahr“. Während andere Wehren über Mitgliederschwund klagen, ist der Trend in Brokstedt entgegen gesetzt. „Das soll weitere Interessierte aber nicht abhalten, auch zu uns in die Wehr zu kommen“, schmunzelt Janssen. Über 40 Mitglieder zählt die Einsatzabteilung jetzt.

Sönke Schümann-Pietz ist bereits seit 25 Jahren in der Freiwilligen Feuerwehr. In diesem Jahr hat er nicht nur den Wohnort von Quarnstedt nach Brokstedt gewechselt, sondern ebenso seine Mitgliedschaft zur Freiwilligen Feuerwehr. Maik Borchers war viele Jahre in der Brokstedter Wehr und dort auch Jugendwart. Nach einem Wohnortwechsel hatte er die Brokstedter Kameraden verlassen, war aber schon nach elf Monaten wieder nach Brokstedt zurückgekehrt. Da war es für ihn selbstverständlich, auch gleich wieder in die Wehr einzutreten.

Gleich bei zwei Wehren ist Michael Lähn im Einsatz. Er ist von Hitzhusen nach Bad Bramstedt gezogen und arbeitet in Brokstedt bei der Firma Danielsen. Seine Erst-Mitgliedschaft hat er in Hitzhusen behalten und die zweite Mitgliedschaft in Brokstedt begonnen. „Im Winter bin ich auch über Tag hier für die Gemeinde verfügbar“, begründet er seine Entscheidung. Damit trifft er einen wichtigen Punkt, denn viele Kameraden sind Pendler und somit ist es wichtig, auch am Tag für die Einsatzsicherheit zu sorgen. Christoph Schönfeld ist vor drei Jahren von Schenefeld nach Brokstedt gezogen und sagt: „Ich hab den Weg nun endlich mal zur Wehr gefunden.“ Schließlich sei es bei ihm schon Familientradition, denn auch der Opa und der Bruder sind Feuerwehrkameraden. Auch er arbeitet bei der Firma Danielsen, die auch als „Partner der Feuerwehr“ ausgezeichnet ist. Da er in der Werkstatt arbeitet, ist er auch über Tag verfügbar. Jörg Blöcker ist Gemeindearbeiter und deshalb Mitglied der Feuerwehr geworden. Somit ist auch er tagsüber verfügbar. Hussam Alhlwani ist seit sechs Monaten in Deutschland und seit einigen Monaten in Brokstedt. Seine Entscheidung, Mitglied in der Feuerwehr zu werden beschreibt er so: „Ich bin Flüchtling. Deutschland gibt mir Geld zum Leben und eine Wohnung, da will ich auch etwas zurück geben.“ Neu dabei ist auch Florian Stelzner. Er hat sich vor Monaten bei einem Richtfest des Nachbarn von Wehrführer Michael Janssen überreden lassen. Seit sechs Jahren wohnt Stelzner in Brokstedt und freut sich, dass er nun etwas für die Gemeinde tun kann. „Es ist eine tolle Kameradschaft und der Umgang mit der Technik und den Fahrzeugen ist ganz spannend.“

Patrick Eckert, stellvertretender Wehrführer, fasst die tolle Entwicklung so zusammen: „Wer einmal zu uns gefunden hat, der geht auch nicht wieder.“