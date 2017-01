„Musik liegt in der Luft“ im Theater

1 von 1 Foto: sh:z 1 von 1

Maritime Lieder sowie bekannte Melodien aus Film, Musical und Volksmusik: Die Itzehoer Störschipper (Foto) veranstalten Sonnabend, 4. Februar, um 15 Uhr im Theater Itzehoe zum 15. Mal das Konzert „Musik liegt in der Luft“. Wieder dabei sind der Oelixdorfer Musikzug und der Popchor „Singforfun“. Eine vierte Gruppe kommt hinzu: „Aus Anlass des Jubiläums haben die Störschipper als Reminiszenz an das Akkordeonorchester der Musikschule Revent mit seinem unvergessenen Chorleiter Liviu Revent dieses Jahr das Akkordeonorchester Harmonia der Volkshochschule Tornesch eingeladen“, so Gerd Biermacher, der Vorsitzende des Shantychores.>

Karten an der Theaterkasse, 04821/670931.