Fubama : Mega-Party für mehr als 6000 Narren

Donald Trump Arm in Arm mit Hillary Clinton, „die Geister, die ich rief“ zusammen mit den „Ghostbusters“, und Sträflinge eng umschlungen mit sexy Polizistinnen – wo gibt’s denn sowas? Am Sonnabend, 4. Februar, ab 20 Uhr (Einlass: 19 Uhr) wieder in Wilster.

Denn im und rund um den Veranstaltungssaal Colosseum lassen die Jecken wieder die Korken knallen und machen bei der 63. Fußballmaskerade (Fubama) des SV Alemannia Wilster die Nacht zum Tag. Schrill, bunt, laut und fröhlich geht es zu, wenn mehr als 6000 verkleidete Gäste auf einer der größten Faschingspartys im hohen Norden Karneval feiern. Die Anfang der 50er Jahre von ein paar Alemannia-Sportlern initiierte Veranstaltung ist bis heute zu einer Mega-Party in einer ganzen Zeltstadt angewachsen.

Mittlerweile hat sich ein bewährter Programmablauf etabliert, der von der Alemannia Sport & Marketing GmbH ausgerichtet wird. Da hier keine „Spaßbremsen“ am Start sind, ist eine Verkleidung Pflicht, denn: „Ohne Maske kein Einlass“, sagt Organisator Sebastian Dethlefs. Bei der Preismaskerade werden wieder die besten Kostüme von Einzelpersonen sowie Klein- und Großgruppen mit Geldpreisen belohnt. „Dafür müssen sich die Verkleideten um 20 Uhr bei der Jury im Colosseum-Saal einfinden.“ Und auf dem Heiratsmarkt können sich die Besucher vom Standesbeamten Thomas Duffner für eine Nacht „vermählt“ werden.

Gigantische Sound- und Lichtanlagen verwandeln die Zelte und das „Colosseum“ in einen Tanztempel. Auf drei großen Bühnen gibt es die ganze Nacht lang Live-Musik und angesagte DJs der Szene, musikalisch eine Mischung aus Karnevals-, Après Ski-, Ballermann- und Chartmusik. „Wir haben auch in diesem Jahr auf den bewährten Programmablauf der vergangenen Jahre gesetzt“, so Sebastian Dethlefs, „aber auch viele neue Acts mit eingebaut.“

Mit der Formation „Coverpiraten“ aus Hamburg steht eine ganz neue Band im Colosseum auf der Bühne. „Sie war noch nicht da, wir wollten einmal eine neue Combo ausprobieren.“ Sie und die Itzehoer Samba-Trommelgruppe „Watt’n Groove“ von Trommellehrer Norbert Niehuus sind an diesem Abend für die Live-Musik zuständig.

Auf der Bühne im ersten Großzelt sorgt die „Chart-Attack“ für Stimmung mit DJ Frank Raven (Frank Schubach alias DJ Schuby), der mit seinen Single-Hits „Friends“ und „Palmas’n’Raven“ Club-Erfolge gefeiert hat, und DJ Gunnar G. (Gunnar Groksch) aus Wacken. Im zweiten Großzelt heißt es „Disco Total“ mit den DJs Kay van Schall aus Flensburg und Daniel Mic (Daniel Michelsen).

Und auf einer kleinen Bühne sorgt DJ Stefan Wahnsinn (Stefan Wolter) aus Itzehoe für den „Mega Hit-Mix“. Auf einen expliziten Live-Act wie in den vergangenen Jahren haben die Veranstalter dieses Mal verzichtet. Der Kartenvorverkauf hat bereits Ende des vergangenen Jahres begonnen. „Er läuft bislang super“, freut sich Sebastian Dethlefs, so dass es nur noch Restkarten an der Abendkasse geben könnte. In der nächsten Woche beginnt bereits der Aufbau für das Mega-Spektakel am 4. Februar. Frühes Erscheinen sei angesichts der Schlange vor dem Einlass in den vergangenen Jahren jedem ans närrische Herz gelegt.

Für die Anreise mit dem Auto greift wieder das in den vergangenen Jahren bereits bewährte Verkehrskonzept, in dem vor dem Colosseumsplatz eine Einbahnstraße zum Absetzen oder Abholen eingerichtet wird. Wer niemanden für den Fahrservice hat und auch mit Alkoholgenuss heil zur Fubama und wieder weg kommen will, für den steht neben öffentlichen Verkehrsmitteln der ebenso bewährte Bus-Shuttle bereit.





von Ludger Hinz

erstellt am 21.Jan.2017 | 08:29 Uhr