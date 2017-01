Sexuelle Gewalt : „Massen-Übergriffe sind kein Thema“

vergrößern 1 von 3 Foto: DPA 1 von 3

Seit den Ereignissen in der Silvesternacht 2015/16 in Köln reißt die Debatte über massenhafte sexuelle Übergriffe nicht ab. Dabei liegen die größten Probleme laut Katrin Ufen und Nadja Borlinghaus von der Itzehoer Beratungsstelle Pro Familia ganz woanders. Im Interview sprechen sie über die Vermischung des Themas mit der Flüchtlings-Debatte, über häusliche Gewalt und über ihre Beratungsarbeit.

Silvester 2015/16 kam es in Köln und anderen Städten zu massenhaften sexuellen Übergriffen auf Frauen. In der jüngsten Silvesternacht wurde daraufhin das Polizei-Aufgebot in vielen Städten massiv verstärkt. Richtig oder völlig übertrieben?

Borlinghaus: In Köln war das ganz offensichtlich richtig. Anscheinend hatten sich wieder Menschen verabredet, die möglicherweise Straftaten geplant hatten. Dazu ist es nicht gekommen. Dieses Jahr gab es deutlich weniger Straftaten in der Silvesternacht. Das ist, glaube ich, dem Job der Polizei zu verdanken.

Ufen: Ich finde es richtig, dass das Polizeiaufgebot verstärkt wurde, weil die Vorfälle vom letzten Jahr zu viel Verunsicherung geführt haben. Wenn es die massive Polizeipräsenz nicht gegeben hätte, hätte es mindestens genauso viele kritische Stimmen gegeben und vielleicht obendrein noch neue Übergriffe. Ich finde, das Polizei-Aufgebot war alternativlos.

Borlinghaus: Jetzt der Polizei Rassismus vorzuwerfen, finde ich schwierig.

Ist denn diese Art der massenhaften sexuellen Übergriffe, zu denen sich Gruppen verabreden, ein neues Phänomen in unserer Gesellschaft?

Ufen: Ja. Nachdem im letzten Jahr nach und nach bekannt geworden war, was genau in Köln passiert war, waren wir selber erschrocken über das Ausmaß. Natürlich hat es immer schon in Menschenansammlungen sexuelle Übergriffe von Männern gegeben. Dass die sich aber gezielt verabreden in großen Gruppen, das ist eine neue Dimension.

In vielen Fällen hat sich herausgestellt, dass die Übergriffe von Tätern ausgingen, die aus Nordafrika stammten. Sehen Sie einen Zusammenhang mit der dortigen Kultur und dem dortigen Frauenbild?

Borlinghaus: Es gibt offensichtlich einen Zusammenhang. Allerdings darf man nicht den Umkehrschluss ziehen und sagen, dass in der dortigen Kultur alle Menschen ein solches Frauenbild haben. Das ist definitiv nicht so. Aber es ist nicht zu leugnen, dass vermehrt Menschen mit einem Frauenbild zu uns kommen , dass wir seit 50 bis 100 Jahren überwunden haben.

Beschäftigen Sie solche Fälle von massenhaften sexuellen Übergriffen auch in Ihrer Beratungsstelle?

Ufen: Nein, in unserem Alltag ist das kein Thema. Wir sind mit solchen Fällen hier bislang nicht konfrontiert worden.

Borlinghaus: Die meisten Fälle von sexuellen Übergriffen finden in Beziehungen statt. Solche Fälle sind es auch, die uns hier am häufigsten beschäftigen. Die große Angst vor dem Fremden ist also statistisch gesehen eher unbegründet, weil die Gefahr, im nahen sozialen Umfeld einen sexuellen Übergriff zu erleben viel größer ist.

Hat denn sexuelle Gewalt in unserer Region zugenommen?

Borlinghaus: Das ist schwer zu beantworten. Wir können nur über die Fälle sprechen, die bei uns ankommen.

Ufen: Was sich in den letzten zehn, zwanzig Jahren verändert hat, ist die Bereitschaft von Betroffenen, ihren Fall offen zu machen.

Durch die Übergriffe von Köln wurde eine Debatte über sexuelle Übergriffe angestoßen. War das hilfreich für Ihre Beratungsarbeit?

Ufen: Das Problem der Debatte ist die Vermischung mit dem Thema Flüchtlinge. Das macht es heikel. Die Vorfälle in Köln sind nicht der typische Fall sexueller Übergriffe. Die Debatte hat uns gezeigt, welch eine wertvolle Errungenschaft unser Frauenbild ist, für das die Gesellschaft viele Jahrzehnte lang gekämpft hat. Uns ist bewusst geworden, dass wir Geflüchtete einerseits willkommen heißen, aber auf der anderen Seite auch Grenzen ziehen und zeigen müssen, wie wichtig uns unsere Werte sind.

Borlinghaus: Dass mehr Frauen hier in Beratung gekommen sind, weil sie sich durch die Debatte ermutigt fühlten, kann ich nicht bestätigen. Es ist nach wie vor für Frauen, die Gewalt erleben, sehr schwierig darüber zu reden, weil das Thema sehr schambesetzt ist.

Was muss die Gesellschaft tun, um diese Scham abzubauen?

Ufen: Die Gesellschaft muss sich immer wieder klar positionieren. Es muss ganz klar sein, dass Gewalt ein absolutes No-Go ist. Hilfsangebote müssen gefördert und implementiert werden. Es hat lange gedauert, bis der Kreis Steinburg eine Frauenberatungsstelle eingerichtet hat. Aber dass die Politik Geld für ein solches Angebot ausgibt, ist beispielsweise ein starkes Signal für alle Betroffenen.

von Michael Althaus

erstellt am 18.Jan.2017 | 05:00 Uhr