Kommunalpolitik : Marktplatz ganzheitlich neu gestalten

1 von 1 Foto: Archiv Stadtverwaltung 1 von 1

Den Marktplatz ganz neu pflastern oder nur in Teilen – das Thema scheint noch nicht zu Ende diskutiert. Zumindest nicht für Piraten-Sprecher Siegfried Hansen und Gastronom für Henning Plotz. Beide Glückstädter haben Stellungnahmen zu dem Thema abgegeben, das in der Bauausschusssitzung morgen um 19 Uhr im Rathaus beraten wird.

Es gibt bereits den Beschluss, dass der Marktplatz nur in Teilen neu gepflastert wird. In der Form, dass quasi neue Wege entstehen, die aus ebenen Steinen bestehen. Denn die jetzigen Kopfsteinpflaster gelten als nicht barrierefrei, weil sie uneben sind. Der Fraktionsvorsitzende der Piraten, Siegfried Hansen kritisiert aber: „Die Glückstädter Bauverwaltung ist auf dem Holzweg, die angebotene Lösung für den Marktplatz ist keine. Sie läuft alldem zuwider, was angezeigt und zeitgemäß ist.“

In der Sitzung im Dezember habe die Stadtvertretung ohne Gegenstimme dem von den Piraten initiierten Aktionsplan „Inklusion“ zugestimmt. Somit seien sowohl Politik als auch Verwaltung angehalten, bei Bauvorhaben Lösungen aufzuzeigen, die das Thema Inklusion umsetzen. Inklusion heißt, dass alle Menschen teilhaben können. Und dies gelte auch für einen begehbaren Marktplatz. Eine Teilpflasterung werde diesem Anspruch „nicht einmal im Ansatz gerecht“. So könnte der Marktplatz nach wie vor nicht von allen Bürgern vollständig barrierefrei genutzt werden.

Als „völlig unverständlich“ erscheint es den Piraten, dass weder auf das Urteil von Betroffenen noch das von Sachverständigen gehört werde. Der Beauftragte des Kreises Steinburg für Menschen mit Behinderungen, Dietrich Haeberlein, der Gesamtleiter der Glückstädter Werkstätten Emanuel Gaenslen und Gastronom Henning Plotz seien für eine vollständige Neupflasterung des Marktplatzes.

Zudem würde eine Teillösung unnötig Geld kosten, eine Vollpflasterung sei nur auf den ersten Blick teurer. Hansen: „Langfristig bringt sie der Stadt Glückstadt einen nachhaltigen Mehrwert, da der Marktplatz in neuer Blüte ein bemerkenswertes touristisches Highlight darstellt und ganzjährig für Veranstaltungen aller Art dienen kann.“

Henning Plotz hat sich auf Anfrage von Hansen zu dem Thema schriftlich geäußert. „Glückstadt ist eine stark vom Tourismus geprägte Stadt mit einer über die Stadt- und Kreisgrenzen hinaus bekannten und geschätzten Gastronomie“, sagt der Inhaber des Restaurants Kandelaber am Marktplatz. „Vielfältige Veranstaltungen finden in der Stadt sowie auch auf dem Marktplatz statt. Der historische Belag des Marktes mit unförmigen, unebenen Steinen ist für Menschen mit eingeschränkter Beweglichkeit als auch für alle übrigen Menschen ein Hindernis.“

Weil die Veranstaltungen verschieden seien, könnte es auch keine klaren Linien vorgegeben werden, wie und wo Verzehrstände, Verkaufsbuden, Fahrgeschäfte und anderes stehen. „Somit wäre eine Teilpflasterung mit Wegen unsinnig und würde eher zu neuen Stolperstellen und Einschränkungen führen.“ Plotz würde es begrüßen, die gesamte Fläche neu zu pflastern.

Die vorgesehene Variante, mit farblich anderen Steinen eine Optik zu schaffen, welche die sternenförmig vom Markt abgehenden Straßen nachstellt, sei mit Sicherheit sehr schön und werde zum positiven Gesamtbild der Innenstadt beitragen. „Nur sollte die gesamte Fläche neu und eben gepflastert werden“, sagt Plotz. „Desweiteren rege ich an, die äußeren Gehwege durchgängig bis zur Fahrbahn als Gehweg zu gestalten, um dem Mensch mehr Raum zu geben. Es würde das gesamte Bild und das Ambiente der Innenstadt aufwerten.“ Die Gestaltung der Außenterrassen würde durchgehend und einheitlich sein und ohne provisorische Fußbodenbeläge. Geschäfte könnten ansprechende Außenwarenstände aufbauen, Parkbänke laden zum Verweilen ein. Ein Argument, dass dann Parkplätze wegfallen würden, zähle nicht, da die Außenflächen fast gänzlich durchschnittlich acht von zwölf Monate mit den Terrassen belegt seien. Durch die dann ganzjährig mögliche Nutzung würden auch in den übrigen Monaten gastronomische Outdoor-Angebote zur Winter- und Weihnachtszeit die Innenstadt beleben.“

von cr

erstellt am 16.Jan.2017 | 12:49 Uhr