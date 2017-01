Jahresplan : Lust aufs Lesen ungebrochen

vergrößern 1 von 3 Foto: dpa 1 von 3

„Im ersten Halbjahr 2017 kommen wieder tolle Autorinnen und Autoren mit interessanten Themen zu uns.“ Mit diesen Worten kündigt die Vorsitzende des Vereins Leselust, Birgit Böhnisch, das Programm für die nächsten Monate an.

Den Anfang macht Ex-Tatort-Kommissar Gregor Weber mit seinem Thriller „Asphaltseele“. Die Illustrierte Brigitte schreibt dazu: „Gregor Weber baut seine Geschichte auf wie einen guten Rocksong, das furiose Finale ist inklusive.“ Gregor Weber hat eine spannende Vita und kann auf ein abwechslungsreiches Berufsleben blicken: Nach dem Abitur ging es zur Marine, danach folgte ein Studium der Rechtswissenschaften und Germanistik, das er zugunsten eines Platzes an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Frankfurt abgebrochen hat. Es folgten zwanzig Jahre als Schauspieler. Bekannt wurde er als Stefan Becker in der Fernsehserie „Familie Heinz Becker“, im saarländischen Tatort spielte er den Kriminaloberkommissar Stefan Deininger. Von 2004 bis 2006 absolvierte Weber eine Ausbildung zum Koch. Über den zweiten Beruf fand er im dritten seine Berufung: Sein Sachbuch „Kochen ist Krieg!“ gab den Anstoß zu einer neuen Laufbahn als Autor. Er kommt am Mittwoch, 18. Januar, um 19.30 Uhr nach Wilster ins Neue Rathaus und liest aus seinem Buch „Asphaltseele“

Um das Thema Flucht und Migration und das Schicksal eines jungen somalischen Paares geht es am 18. Februar bei Michaela Maria Müller und ihrem Buch „Auf See“. Die Halbgriechin Stella Bettermann zeigt am 18. März wie man „Party mit Sirtaki“ machen kann und bringt zusätzlich ihren Roman „Griechische Begegnungen“ mit. Der Historiker Ronald Holst entführt die Zuhörer am 18. April in das Blankenese des 19. Jahrhunderts und geht von dort auf große Fahrt nach Südamerika. Aus seinem Roman „Tot geglaubt“ liest zudem Peter Kühn.

Im Mai gibt es eine etwas andere Lesung: Leselust geht mit dem „Extrembotaniker“ Jürgen Feder auf Tour. Geplant ist ein Spaziergang durch Wilster, mit anschließender Diskussion im Spiegelsaal. Der Diplom-Ingenieur für Landespflege, Flora und Vegetationskunde zählt zu den bekanntesten Experten für Botanik in Deutschland und ist Autor bzw. Co- Autor diverser Bücher, Fachzeitschriften und von inzwischen mehr als 600 Fachartikeln zum Thema Flora. Vor der Sommerpause kommt dann noch der Vortragskünstler Erik Wikki mit einer szenischen Lesung. „Freuen Sie sich auf einen wahren Krimi-Genuss mit „Wehmutstropfen“. Die Lesungen finden wie immer am 18. eines jeden Monats statt – in der Regel um 19.30 Uhr im Spiegelsaal im Neuen Rathaus. Nur die Tour mit Jürgen Feder beginnt bereits um 18.30 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos, aber zur Kostendeckung sind Spenden höchst willkommen.

Anmeldungen zu den Lesungen wegen der begrenzten Zahl von Plätzen unter Telefon 04823/921336. Weitere Informationen unter www.leselustwilster.com.

