Itzehoe : Leere Läden: Suche nach Mietern läuft

1 von 1 Foto: ruff (2) 1 von 1

Meist ist der Parkplatz vor dem neuen Einkaufszentrum mit Frauen- und Aldi-Markt am Langen Peter gut gefüllt. Ganz anders das Bild an den bisherigen Standorten. Als Anfang November die neuen Märkte eröffnet wurden, schlossen dafür die Geschäfte von Frauen am Hanseatenplatz sowie von Aldi in der Jahn- und in der Edendorfer Straße. Die Eigentümer arbeiten an Nachfolge-Lösungen, aber neue Verträge sind noch nicht geschlossen worden.

„In alle Richtungen“ werde am Hanseatenplatz gearbeitet für die 900 Quadratmeter früherer Verkaufsfläche sowie die 300 Quadratmeter des ehemaligen Getränkemarktes, sagt Thomas Hoffmann von der Wohnpark Klosterforst Management GmbH. „Es gibt genügend Nachfragen“, und diese bezögen sich sowohl auf Einzelhandel als auch auf Büros. Die Möglichkeiten einer Umnutzung würden dafür geprüft, „in der engeren Wahl sind nicht mehr so viele“. Letztlich entscheide die Eigentümergemeinschaft, dieser will Hoffmann im Februar die verschiedenen Möglichkeiten vorstellen. Das heißt für den Moment: „Spruchreif ist noch gar nichts.“

Mit der Nachnutzung der Aldi-Immobilien hat der Lebensmittelhändler nichts mehr zu tun: „Die Vermieter kümmern sich direkt darum, unsere Mietverträge laufen dieses Jahr beide aus“, sagt Maurice Witt, Leiter Immobilien und Expansion bei Aldi. Für den früheren Markt in der Jahnstraße gibt es bereits eine Perspektive: „Wir sind gegenwärtig dabei, mit einem Fitnessstudio zu verhandeln“, sagt Michael May vom gleichnamigen Immobilienunternehmen. „Die Verträge sind noch nicht unterschrieben, aber es sieht gar nicht so schlecht aus.“

Eines kann May sicher sagen: „Eine Handelsnutzung wird es nicht, weil es kein Handelsumfeld ist. Die Versorgung stellt der Penny-Markt in der Paaschburg dar.“ Rund um die Jahnstraße wohnten zu wenige Menschen, mangels anderer Geschäfte gebe es auch keine Synergien.

Das sähe an der Edendorfer Straße eigentlich anders aus, findet Gerhard Voß, Eigentümer des dort jetzt leer stehenden Aldi-Marktes. Er beruft sich auf den Bebauungsplan für den Bereich: „Das ist ein Nahversorgungszentrum, das muss auch erhalten bleiben.“ Deshalb ist er schlecht zu sprechen auf die Stadt, die die Neubauten am Langen Peter ermöglicht habe: „Vielleicht sind das alles junge Leute und denken nicht, dass auch Ältere etwas einkaufen müssen.“ Immer wieder höre er, dass der neue Markt nicht nur zu weit weg sei, sondern auch von der Gestaltung her nicht gefalle. Auch die Anwohner aus dem direkt benachbarten Neubaugebiet äußerten sich immer wieder kritisch über die Aldi-Abwanderung, so Voß.

Auch er selbst ist sauer auf das Unternehmen. Einen größeren Markt hätte es nach seinen Worten auch an der Edendorfer Straße bekommen können. Die Zeichnungen für einen Umbau ohne größeren Aufwand hätten vorgelegen. Jetzt sucht Voß nach einem neuen Nahversorger, der in seine Immobilie einzieht: „Wir versuchen mit allen Mitteln, da wieder einen hinzubekommen.“

von Lars Peter Ehrich

erstellt am 28.Jan.2017 | 08:00 Uhr