Verkehr : Lautlos durch die Wilstermarsch

vergrößern 1 von 3 1 von 3





Auf einem Resthof in der Wilstermarsch steht seit kurzem ein Stück Automobilgeschichte – und ein höchst seltenes noch dazu. Der Dammflether Kersten Indorf hat auf einem Hinterhof in Berlin ein leuchtendblaues Elektromobil der Marke „Sam“ ergattert. Als von Mobilität durch den Einsatz von elektrischem Strom Anfang der 1990er Jahre noch keine Rede war, hatten schweizerische Technikfreaks ein damals geradezu revolutionäres Fahrzeug auf die Beine gestellt. Über eine Vorserie kamen sie aber nicht hinaus, ihr leichtgewichtiges Dreirad verschwand schnell in der Versenkung. „Das blaue Ding stand völlig verstaubt auf Paletten gepackt in einem Hochregal“, erinnert sich Indorf. Der Verkäufer, der das Gefährt im Internet anbot, hatte wohl alles zusammen mit einer Halle aufgekauft und wollte es nun loswerden. Zur Freude des 55-Jährigen war der „Sam“ komplett, bestens erhalten und mit nur 6000 Kilometern auf dem Tacho. Jetzt steht die „blaue Perle“, wie Indorf fast liebevoll schwärmt, bei ihm zu Hause.

„Ich war schon immer ein Freund von Mobilität und an Fragen interessiert, wie die Menschen von A nach B kommen“, erklärt Kersten Indorf seine Technikleidenschaft. Die hatte ihn schon von Kindesbeinen an erfasst und hält unvermindert an. „Meiner Tochter habe ich mal den Tretroller weggenommen und da einen Kettensägenmotor eingebaut“, lacht der gebürtige Berliner. Und auf einem Fahrrad montierte er auch schon mal einen Rucksackmotor. „Das machte einen Höllenlärm und war auch ein bisschen gefährlich.“

Mit dem kajakähnlichen Kabinenroller aus der Montagehalle einer Firma namen Cree (Creation Research Ecology Engeneering) im schweizerischen Biel kam er erstmals 2001 in Kontakt. „Ich habe das irgendwie außerirdisch aussehende Auto auf dem Gelände der Berliner Akademie der Wissenschaften gesehen.“ Schon damals war der Wagen Geschichte. Die Idee dazu hatte zehn Jahre zuvor der Swatch-Boss Nicolas Hayek. Man erinnere sich: Seinerzeit eroberten modische Swatch-Uhren den Markt. Passend dazu sollte es auch ein Auto geben – reduziert auf das Wesentliche, für breite Käuferschichten erschwinglich und natürlich voll ökologisch. Der Wagen sollte zum Einheitspreis von 10 000 Schweizer Franken über Supermärkte verkauft werden. Damals interessierten sich auch Volkswagen und Daimler Benz für die Schweizer Auto-Revolution, die dann aber ganz andere Wege ging. Am Ende kam dabei der Smart heraus – und „Sam“ rollte aufs Abstellgleis.

„15 Jahre lang hatte ich diese komische Murmel im Hinterkopf“, erinnert sich Kersten Indorf. Immer wieder mal stöberte er im Internet, bis er schließlich fündig wurde. „Ein faszinierendes Stück Automobilgeschichte“, sagt der 55-Jährige, öffnet die Flügeltür und schwingt sich hinter das Steuer. Inzwischen hat er seinen „Sam“ auf Hochglanz politiert und auch die während der langen Standzeit blind gewordenen Plexiglasscheiben mit einem Spezialmittel wieder wie neu erscheinen lassen. Auch der gerissene Antriebsriemen ist repariert. „Das war eine Operation am offenen Herzen“, bescheibt er die Wartungsfreundlichkeit seines schnellen Dreirads als „gleich Null“. Vermutlich sei das auch der Grund gewesen, weshalb der Vorbesitzer den Wagen in die Ecke gestellt hatte.

Technisch und optisch erstrahlt sein Lieblingsspielzeug jedenfalls wie neu. Ob es auch wirklich fährt, weiß er allerdings noch nicht. Der wassergekühlte Gleichstrommotor benötigt nämlich einen Satz von 15 Bleibatterien. Kein ganz billiges Vergnügen nur für eine Probefahrt. Für eine ordentliche Batteriequalität kalkuliert Inndorf mit Kosten von gut 3000 Euro – auch wenn es ihn schon ganz schön in den Fingern juckt. Moderne Lithium-Batterien und den Anschluss an die Steckdose gab es vor 25 Jahren noch nicht. Vermutlich ein weiterer Grund, warum der „Sam“ wieder schnell in der Versenkung verschwunden war. Fazit von Indorf: „Die Idee war genial und top aktuell. Nur technisch vermarktbar war es nicht.“ Außer seiner Sicht sind allerdings auch heutige Elektroautos, obwohl sehr viel ausgereifter, noch immer etwas für Überzeugungstäter. „So richtig rentieren tut sich das nicht.“

Bleibt die Frage, ob Kersten Indorf nicht doch noch in einen Satz Batterien investiert. Mit frischem Segen vom TÜV konnte er dann mit seiner „blauen Perle“ und bis zu 85 Sachen lautlos durch die Marsch fahren. Bis dahin nimmt er als bekennender Smartfahrer aber sozusagen mit dem dieselgetriebenen Nachfolge-Modell Vorlieb. Für ihn schließt sich damit aber ein Kreis: „Ich wusste erst nicht, dass die Geschichte des Smart und des „Sam“ von der Cree AG zusammengehören.“ Jetzt kennt er die Geschichte und hat dazu noch ein Original-Fahrzeug auf dem Hof stehen – mit Originalpapieren und der Fahrgestell-Nummer 004.

von Volker Mehmel

erstellt am 25.Jan.2017 | 13:50 Uhr

