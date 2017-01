Polizei : Kurioser Diebstahl gibt Rätsel auf

1 von 1 Foto: Ruff 1 von 1

Ein Autodiebstahl, der sich vor gut einem Monat in Itzehoe ereignete, gibt Rätsel auf: Damals war ein weißer Mercedes-Lieferwagen von den Malzmüllerwiesen verschwunden. Wenig später tauchte das Fahrzeug allerdings wieder auf: Im Halteverbot vor dem Bremer Hauptbahnhof – mit den Original-Nummernschildern und nur geringen Schäden. In diesen Tagen nahm der Itzehoer Horst Gajowksy (67) den Wagen wieder in Empfang. Mit dem Abschlepper wurde er in eine Werkstatt im Kreis Steinburg gebracht.

Gajowsky stand zwischenzeitlich am Rande der Verzweiflung: „Meine Nerven liegen blank“, sagt der Rentner, der sich mit Dienstleistungen etwas dazu verdient. Ohne Auto konnte er im vergangenen Monat unter anderem nur eingeschränkt arbeiten, war in ständiger Sorge um sein Fahrzeug und stand fast täglich in Kontakt mit Behörden und Versicherung.

Alles begann am späten Nachmittag am Freitag, 2. Dezember. Gegen 16.50 Uhr hatte Gajowsky den weißen Mercedes Benz 208, Baujahr 1995, auf den Malzmüllerwiesen abgestellt. Er ging kurz zu seiner nahe gelegenen Wohnung. Um 18 Uhr kehrte er zum Parkplatz zurück, um eine Kiste Äpfel aus dem Lieferwagen zu holen – und traute seinen Augen nicht. „Da, wo der Mercedes gestanden hatte, lag nur noch ein Haufen Scherben“, sagt Gajowsky. Die stammten von der eingeschlagenen Seitenscheibe.

Wut stieg in dem Itzehoer auf: Gerade erst hatte er rund 1500 Euro in seinen Wagen investiert, diesem unter anderem einen Satz neue Reifen spendiert. Die waren nun ebenso futsch wie sein Werkzeug, mehrere Einrichtungsgegenstände und die Kiste Äpfel, die im Inneren des Transporters lagerten. Überhaupt sei der 208 ein beliebtes Fahrzeug – der letzte Mercedes-Transporter ohne Elektronik, so Gajowksy.

Ordnungsgemäß zog der Itzehoer die Polizei zu Rate, informierte seine Versicherung und meldete den gestohlenen Wagen ab. Kurze Zeit, nachdem der gröbste Papierkram erledigt war, ereilte ihn am 8. Dezember die Nachricht der Bremer Polizei, die das Auto aufgefunden hatte: „Ich habe mich gefreut“, sagt Gajowsky. Schließlich hänge man ja doch an seinem Auto, und die Kosten für Leihwagen hätte er auf Dauer nicht tragen können. Was den Itzehoer überraschte: Die Fracht im Fahrzeug rührten die Diebe nicht an. Sämtliche Gegenstände, die Gajowsky im Fahrzeug hatte, selbst die Kiste Äpfel, sind noch da. „Die haben nicht mal das Handschuhfach geöffnet.“

Bis das Fahrzeug seinen Weg zurück zum Besitzer fand, sollte es jedoch noch einige Zeit dauern. Wieder mussten jede Menge Formalitäten und ein Abschleppdienst organisiert werden. Dessen Kosten muss Gajowsky voraussichtlich selbst tragen, seine Versicherung kommt nicht dafür auf. Die übernimmt aber immerhin die Reparaturkosten. „Wie hoch die werden, steht noch in den Sternen“, so Gajowsky. Beschädigt sind nach erster Untersuchung nur die zertrümmerte Seitenscheibe, das Zündschloss und der Blinkerhebel.

Der Fall wirft auch für die Polizei viele Fragen auf. Dass ein gestohlenes Auto auf diese Weise nahezu unversehrt wieder auftauche, sei ziemlich ungewöhnlich. Die Beamten nahmen eine DNA-Probe aus dem Fahrzeug, bislang fehlten jedoch jegliche Hinweise auf den Täter, so ein Sprecher der Polizeidirektion Itzehoe.

Einen Tag nach dem Diebstahl des Mercedes-Lieferwagens, am 3. Dezember, war in Heiligenstedten ein weiterer Transporter gestohlen worden. Ob es Zusammenhänge zu dem Fall gebe, könne man nicht sagen, so der Sprecher. Dieses Fahrzeug sei bislang jedenfalls nicht wieder aufgetaucht.

