Landwirtschaft : Kuh Diggy stellt Rekord bei der Milchleistung auf

„Sie war eine ungenießbare, eigenwillige Starke“, urteilt Landwirt Gerd Sievers aus Beidenfleth. Die aus seiner Zucht stammende Kuh Diggy hat aber im vergangenen Jahr 150 000 Milch-Kilogramm Lebensleistung erreicht und erhielt jetzt vom LKV-Kreisverein Steinburg-Pinneberg und der Rinderzucht Schleswig-Holstein (RSH) eine besondere Ehrung.

Gleich die erste Kalbung brachte Zwillinge, die von der jetzt 16 Jahre alten Milchkuh allein auf dem Feld geboren wurden. „Im ersten Jahr lag ihre Milchleistung bei zirka 7000 Litern“, erzählt der Altbauer weiter. In den folgenden Jahren entwickelte Diggy sich aber zu einer Super-Kuh. Bei den Kreistierschauen in Kellinghusen ging die Färse mehrmals in unterschiedlichen Bewertungen als Siegerin hervor. Bei der großen Tierschau Neumünster am Abend überzeugte die Kuh in der Abteilung „Rotbunt alt“ nach der 5. Kalbung.

Diggy hat insgesamt 13 Kälber bei zehn Kalbungen hervorgebracht und ist gerade wieder tragend. Nach der 8. Laktation war sie die Rotbunte mit der höchsten Leistung in Deutschland, jetzt, nach der 10. Laktation, ist sie unter allen Rassen die Kuh mit der höchsten Milchleistung der Republik. „Das ist eine ganz herausragende Leistung, die gewürdigt werden muss“, fassen Volker Hardt und Jan Gravert vom Landeskontrollverband zusammen. Die Landwirte führen die gute Verfassung und hohe Milchleistung der Kuh auch auf die regelmäßigen Weidegänge zurück.

„Oft kommen die Kühe gar nicht mehr auf die Weide“, berichtete Katrin Breuer vom RSH. Aktuell liegt Diggy bei zirka 165 000 Liter und Jungbauer Frank Sievers ist stolz auf seine Kuh, die gerade bei einer 305-Tage-Leistung 16 537 Milchkilogramm mit 5,66 Prozent Fett und 4,10 Prozent Eiweiß sehr gute Werte ablieferte.

