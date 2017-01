Beidenfleth : Konkurrenz für CDU und SPD

vergrößern 1 von 3 Foto: Schwarck 1 von 3

29 Gründungsmitglieder haben am Mittwochabend die neue Wählergemeinschaft Beidenfleth (WGB) aus der Taufe gehoben. Damit haben die neun Initiatoren dieser Gründung unter Federführung von Barbara Busch eine breite Zustimmung gefunden. Sie selbst, die zu den engagierten Gegnern einer weiteren Windkraftnutzung in der Störgemeinde gehört, wurde als Schriftführerin in den WGB-Vorstand gewählt. Den Vorsitz übernahm Klaus Zimmer, 2. Vorsitzender wurde Karl-Heinz Langner. Mit der Kassenführung wurde Daniela Schember beauftragt.

Die Wahlen erfolgten fast ausnahmslos einstimmig in offener Abstimmung. Lediglich der 2. Vorsitzende musste eine Gegenstimme hinnehmen. Alle vier Gewählten sind keine Ur-Beidenflether. Klaus Zimmer lebt seit fünf Jahren, Karl-Heinz Langner seit 18 Jahren, Barbara Busch seit 20 Jahren und Daniela Schember seit 16 Jahren in der Störgemeinde. Neben den vier gewählten Vorstandsmitgliedern gehörten Gerhard Jens, Thomas Kolbe, Klaus-Peter Ehlbeck, Frank Jonigk und Ute Langner zu den Initiatoren. Weitere 21 Beidenflether begrüßten ausdrücklich die Gründung der WGB, mit der die Basis für die wichtige Arbeit der Gemeindevertretung über die Parteigrenzen hinweg erweitert werden soll.

In der Vergangenheit seien, so stellte die WGB fest, wichtige Themen in der Gemeindevertretung von großen Interessengegensätzen geprägt gewesen. „Häufig schien es so, als ob die gewählte Gemeindevertretung auf der einen Seite und eine große Zahl von Bürgerinnen und Bürgern auf der anderen Seite des ,Grabens‘ standen“, hieß es in einem Statement der Initiatoren. Das habe sich besonders bei der Windenergie gezeigt. Hier habe sich schließlich eine Mehrheit in der Gemeinde gegen eine weitere Windkraftnutzung – über die sechs bestehenden Anlagen hinaus – ausgesprochen.

Die neue Wählergemeinschaft sieht sich als „parteiübergreifende Vereinigung von Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde Beidenfleth, deren Zweck es ist, aktiv durch Mitarbeit in der Gemeindevertretung an der Erfüllung kommunaler Aufgaben mitzuwirken und damit die gemeindliche Entwicklung im Sinne des Allgemeinwohls zu fördern“. Die Satzung der Wählergemeinschaft wurde einstimmig gebilligt.

Nach der Begrüßung durch Barbara Busch übernahm Gerhard Jens die Leitung der Gründungsversammlung. Er machte den rund 40 Teilnehmern klar, dass er mit seiner Zustimmung zur Wählergemeinschaft „keine neue kommunalpolitische Karriere anstrebt“. Im Alter von 77 Jahren wäre ein solcher Neuanfang auch nicht ratsam, fügte er hinzu. Jens kündigte aber an, dass seine SPD nach der WGB-Gründung auf eine eigene Kandidatenliste für die nächste Kommunalwahl verzichten werde. Sozialdemokraten würden sich dann innerhalb der WGB-Liste zur Wahl stellen.

Beidenfleths Bürgermeister Peter Krey, der die Gründungsversammlung mit Interesse verfolgte, konnte sich noch nicht dazu äußern, wie sich die örtliche CDU verhalten werde. Er schloss einen ähnlichen Schritt wie den der Sozialdemokraten nicht aus, geht aber nach wie vor davon aus, dass die CDU wieder mit einer eigenen Liste antreten werde.