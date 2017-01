Kellinghusen : Klinik-Komplex: Erster Spatenstich rückt näher

1 von 1 Foto: gt 1 von 1

Wann sein Klinik-Projekt eingeweiht wird? – Eine Prognose dazu mochte Matin Abdul Tatari nicht mehr abgeben. Nach immer neuen Rückschlägen und behördlichen Vorgaben halte er sich mit zeitlichen Angaben zurück, so der Eigner des ehemaligen Bundeswehrgeländes im Bauausschuss. Aber durch den dort nun einstimmig gefassten Satzungsbeschluss zur Änderung des Bebauungsplans Nummer 52 (ehemalige Liliencronkaserne), kam Tatari dem ersten Spatenstich für den Klinik-Komplex ein beträchtliches Stück näher.

Mit dem Besuch der Sitzung folgte Tatari einer Einladung, die der Vorsitzende Hans-Jörg Krützfeldt (CDU) bei der Besichtigung des Projekts Anfang Dezember ausgesprochen hatte. Gemeinsam mit Architekt Ahmad Massassati erläuterte Tatari jüngste Projekt-Entwicklungen. Der Erstellung einer Reha-Anlage im Bereich der ehemaligen Kasernen-Sporthalle steht demnach nichts mehr im Wege. Dort sollen sollen – öffentlich zugänglich – neben Hallenbad, orientalischem Hamam und Fitnessstudio, ein Tennisplatz sowie weitere Freiluft-Sportanlagen entstehen. Zudem werde derzeit die Sporthalle aktiviert, erklärte Massassati.

Die B-Plan-Änderung für den Klinikbau war notwendig geworden, weil der Investor auf Rat eines Experten für Krankenhausbauten einen neuen Standort favorisierte. An alter Stelle wäre die Anlage zu eingeengt gewesen, so Tatari. Zudem hätte die Beseitigung von Bunkeranlagen viel Geld gekostet. Dadurch sei die Idee eines kompletten Neubaus im Bereich der ehemaligen US-amerikanischen Unterkünfte entstanden. Dort will Tatari auf rund 3000 Quadratmetern eine U-förmige Klinikanlage mit Operations-Zentrale (drei OP-Säle), Diagnostik, Röntgen und Ärzteräume sowie eine Krankenstation mit 20 Zimmern hochziehen. Der veränderte Standort zog eine Änderung des B-Plans und damit ein neues Genehmigungsverfahren nach sich.

Viel sei bereits im Rahmen des alten Verfahrens abgehandelt worden, informierte Birgit Möller vom Planungsbüro Möller Plan. Entsprechend übersichtlich sei der Eingang von Stellungnahmen im Abwägungsprozess öffentlicher und privater Belange. „Die vorangegangenen Stellungnahmen haben wir im Baugremium ausführlich besprochen“, fügte Krützfeldt hinzu. Jetzt muss der Satzungsbeschluss noch die Ratsversammlung passieren, dann kann der „Startschuss“ für das Klinik-Projekt fallen.