Bevölkerungsentwicklung : Kleine Dörfer schrumpfen weiter

Ohne den Zustrom von Flüchtlingen würde es in einigen Wilstermarschgemeinden noch trüber aussehen – jedenfalls, was die Zahl ihrer Einwohner betrifft. Ansonsten lässt sich an Hand der offiziellen Zahlen des statistischen Landesamtes wie auch an den sehr viel aktuelleren Zahlen aus dem Einwohnermeldeamt der Amtsverwaltung ablesen: Der Bevölkerungsschwund im ländlichen Raum setzt sich langsam aber stetig fort. Einzig die Stadt Wilster kann sich weiterhin über Zuwächse freuen. Dort sind allerdings auch die meisten Flüchtlinge gemeldet.

Ein erster Blick auf die Zahlen offenbart bereits einen spürbaren Unterschied zwischen amtlicher Statistik und den im Einwohnermeldeamt stets aktuell registrierten Bevölkerungsbewegungen. Das zuständige Landesamt präsentiert seine Daten stets mit fast einem Jahr Verspätung. Die Zahlen bilden dann allerdings auch die Grundlage für die nicht ganz unwichtige Bewertung der Finanzkraft der jeweiligen Gemeinden. Mit einfachen Worten: Je mehr Einwohner ein Ort hat, umso positiver wirkt sich das bei Zuweisungen aus. Insofern bringen die in Gemeinden als Einwohner gemeldeten Flüchtlinge auch bares Geld ein. Stichtag für die Zahlen vom Landesamt ist allerdings der 31. Dezember. Die letzten offiziellen Zahl datieren also vom 31. Dezember 2015.

Kleinste Gemeinde in der Wilstermarsch ist und bleibt Büttel. 33 Einwohner waren es Ende 2014, ein Jahr später 38 und jetzt 34. Bei den größeren Gemeinden schlägt sich ganz offensichtlich die Unterbringung von Flüchtlingen deutlich nieder. Die Einwohnerzahl von Brokdorf knackte Ende 2015 die 1000er-Marke. Aktuell sind es sogar 1003. Beidenfleth sprang innerhalb von zwei Jahren von 841 auf 846 und jetzt auf 861 Einwohner. Am deutlichsten legte St. Margarethen zu. Ende 2014 gab es in der Elbgemeinde 860 Einwohner, ein Jahr später schon 875 und jetzt sogar 903. Einzig Wewelsfleth meldet einen Negativtrend. Nach 1399 Einwohnern vor zwei Jahren schrumpfte die Gemeinde zunächst auf 1374 und liegt jetzt wieder bei 1384.

Die deutlichsten Verluste an Einwohnern muss Nortorf hinnehmen – ein Ort übrigens, in dem es fast keine Flüchtlinge gibt. Nortorf schrumpfte von 876 Einwohner in 2014 auf jetzt nur noch 836, Neuendorf-Sachsenbande hingegen legt im gleichen Zeitraum von 470 auf 480 Einwohner zu. Den mit Abstand größten Sprung nach oben machte die Stadt Wilster. Vor zwei Jahren registrierte das statistische Landesamt 4393 Einwohner, ein Jahr später waren es zwar 39 weniger, inzwischen sind in den Stadtgrenzen aber genau 4440 Menschen gemeldet. In Wilster gibt es übrigens einen leichten Frauenüberschuss.

Unterm Strich hat sich die Wilstermarsch damit von ihrer Einwohnerzahl her insgesamt leicht erholt. Ende 2014 lebten in der Stadt und den 14 Gemeinden noch 11 211 Menschen, ein Jahr später waren es nur noch 11 127, jetzt sind es wieder 11 241 – binnen zwölf Monaten also 114 mehr.

von Volker Mehmel

erstellt am 03.Jan.2017 | 05:28 Uhr

