Namens-Statistik : Klassische Vornamen bei Itzehoer Eltern beliebt

1 von 1 Foto: jat 1 von 1

Auch wenn Eltern immer häufiger ausgefallene Namen für ihre Kinder wählen, an der Spitze der Statistik des Itzehoer Standesamtes stehen zwei Klassiker: Marie und Ben waren die beiden häufigsten Vornamen, die Neugeborene in 2016 bekamen. Beide rangieren auch im bundesweiten Vergleich weit oben: Ben ebenfalls auf Platz eins, Marie immerhin auf Platz sieben. Ben ist seit der Jahrtausendwende in Deutschland dauerhaft beliebt, Marie ist seit den 1980er-Jahren wieder ein beliebter Vorname.

Mit Mila hat es auch ein Neuling unter die Itzehoer Top 5 geschafft. Der slawische Name, der so viel wie „lieb“ oder „angenehm“ bedeutet, erfährt erst seit 2014 einen großen Aufwärtstrend. Sophie und Jonas, die im Vorjahr die beliebtesten Namen in der Störstadt waren, sind in 2016 auf den dritten und fünften Platz abgerutscht.

Kuriose Namen gebe es auch in Itzehoe immer mal wieder, sagt der Leiter des Amtes für Bürgerdienste, Holger Pump. Aus Datenschutzgründen kann er keine konkreten Fälle nennen. „Allerdings sind wir in der Regel recht großzügig. Wir haben im vergangenen Jahr keinen einzigen Namen abgelehnt.“ Größere Zweifel habe es nur gegeben, als ein Junge einen zweiten Vornamen bekommen sollte, der klar weiblich war. „Aber nach Rücksprache mit dem Innenministerium mussten wir auch diesen Namen genehmigen.“ So lange dieser nicht eindeutig das Wohl des Kindes gefährde, sei er zulässig.

Ein besonderes Augenmerk bei der Namensauswahl legen die Mitarbeiter des Itzehoer Standesamts auf die Schreibweise. „Ist sie nicht eindeutig, weisen wir die Eltern zumindest darauf hin, dass es später zu Schwierigkeiten kommen könnte“, so Pump. Ein Beispiel sei der Name Hayko, den Eltern im vergangenen Jahr für ihr Kind ausgewählt hätten. „Den wird der Sohn immer buchstabieren müssen.“

Ein weiterer Punkt, auf den die Mitarbeiter achten, ist die eindeutige Erkennbarkeit des Geschlechts. Die sei zwar nicht mehr offiziell Vorschrift. „Dennoch ist es sinnvoll, bei Namen wie Helge oder Kay einen zweiten Vornamen beurkunden zu lassen, der auf das Geschlecht hinweist.“ Beispiel ist das Neujahrsbaby, das im Itzehoer Klinikum geboren wurde, Skylar Vida Lisa. Mit Skylar trägt es einen ersten Vornamen, der sowohl männlich als auch weiblich sein kann. Vida und Lisa sind dagegen eindeutig Mädchennamen.

von Michael Althaus

erstellt am 11.Jan.2017 | 05:00 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen