Interview : „Keine Chance für HVV-Beitritt“

Der HVV-Beitritt des Kreises Steinburg bleibt ein heißes Eisen. Alle Fraktionen, Gemeinden und Städte halten an ihrer Forderung fest, dass der Kreis in den Hamburger Verkehrsverbund gehört. Ein Vorstoß der Kreis-SPD, den Beitritt selbst zu finanzieren – nötigenfalls über die Erhöhung der Kreisumlage – wurde kurz vor Weihnachten im Kreistag abgelehnt. Redaktionsmitglied Sönke Rother sprach mit Verkehrsminister Reinhard Meyer (SPD) über verpasste Chancen, eine Lösung für Schleswig-Holstein und guten Tee.

Herr Meyer, der Vorstoß der Steinburger SPD, dass der Kreis den HVV-Beitritt komplett aus der eigenen Tasche finanzieren solle, ist vom Tisch. Sind Sie erleichtert, weil Sie den Steinburgern jetzt nicht erklären müssen, warum es trotz Selbstzahlung keinen Beitritt gibt?

Meyer: Nein, ich bin nicht erleichtert. Wir haben unsere Position immer sehr deutlich gemacht, dass ein HVV-Beitritt von Steinburg, der jährlich 1,8 Millionen Euro kostet, keinerlei zusätzliche Leistung erbringt. Es ist also eine reine Subventionierung von Tickets. Und wir müssen ja insbesondere im ländlichen Raum darauf achten, dass wir die Mobilität herstellen. Wir brauchen mehr Angebote, wie beispielsweise die Diskussion in Glückstadt über ein vermehrtes Zugangebot zeigt, und das können wir dann natürlich nicht mehr finanzieren.

War das überhaupt mal ein Thema, dass derjenige in den HVV kann, der selbst zahlt?

Das war immer mal Thema von einigen Kreisen, dass darüber spekuliert wurde. Aber ich finde es ungerecht, wenn wir von der kommunalen Leistungsfähigkeit letztendlich abhängig machen, wer in den HVV geht und wer nicht. Wir haben im Moment relativ klare Regeln, dass in Schleswig-Holstein die vier Hamburger Randkreise, die auch wirklich an Hamburg angrenzen, im HVV sind. Aber wir wollen ja eine ganz andere Lösung, die für ganz Schleswig-Holstein sinnvoll ist.

Gibt es denn überhaupt noch eine klitzekleine Chance für den Kreis Steinburg, dem Hamburger Verkehrsverbund beizutreten?

Nein, nur im Zusammenhang mit einem norddeutschen Tarifverbund.

Wie sehen die nächsten Schritte aus?

Wir wollen diesen norddeutschen Tarifverbund möglichst vertraglich fest gestalten und noch in diesem Jahr zu Ergebnissen kommen. Wir haben die ersten Gespräche geführt mit Hamburg und Niedersachsen. Insbesondere mit Hamburg und dem HVV sind da wichtige Regelungen zu treffen. Wir haben gemeinsam vereinbart, dass wir jetzt ein Gutachten in Auftrag geben, um noch vor dem Sommer zu Ergebnissen zu kommen, die wir dann mit Hamburg und Niedersachsen realisieren wollen.

Machen Sie den Menschen in Steinburg doch ein bisschen Mut. Wann kommt der Nordtarif?

Ich hoffe, dass wir in diesem Jahr zu vertraglichen Regelungen kommen, damit wir dann planen können, mit welchem Fahrplan ab 2018/19 ein solcher norddeutscher Tarif möglich ist.

Und bis dahin heißt es abwarten und Tee trinken?

Ja, wenn es ein guter Tee ist, sollten wir ihn gemeinsam trinken. Aber ich bitte einfach um etwas Geduld, damit wir für ganz Schleswig-Holstein eine Lösung finden.

von Sönke Rother

erstellt am 17.Jan.2017 | 12:00 Uhr