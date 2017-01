Schüler machen Radio : „Kaiserschmarrn“ aus dem Tonstudio

1 von 1 Foto: Althaus 1 von 1

Amal und Frederik sitzen vor den Mikrofonen, Lenny hat seine Finger an den Reglern. Noch sind die drei entspannt, im Hintergrund läuft Musik der Wise Guys. „In 30 Sekunden ist das Lied vorbei“, ruft K9-Mitarbeiter Ben Heuer den Siebtklässlern zu. Die drei konzentrieren sich, und schon startet Amal mit der nächsten Moderation.

Es sind Szenen wie in einem professionellen Radiosender, die sich jetzt im Kulturbahnhof Viktoria im Obergeschoss des Itzehoer Bahnhofs abgespielt haben. In einem Projekt, das sich über das ganze Schulhalbjahr zog, haben der Kulturverein K9 sowie Siebtklässler der Kaiser-Karl-Schule (KKS) aus dem Wahlpflichtkurs Musik eine einstündige Radio-Show produziert.

Los ging es nach den Sommerferien mit den theoretischen Grundlagen. Wie führe ich ein Interview? Wie ist eine Radiosendung aufgebaut? Was gibt es für Moderationstechniken? Wie spreche ich richtig? Diese und andere Fragen beantworteten Musiklehrer Matthias Rheinländer und Ben Heuer vom Kulturverein. „Uns ist es ein großes Anliegen, junge Leute an die Arbeit mit Medien heranzuführen“, sagt K9-Vorsitzende Ingrid Ebinal. Das Thema für ihre Radiosendung wählten die Schüler selber aus. Schnell war klar, dass es um das kürzlich gefeierte Jubiläum, 150 Jahre KKS, gehen sollte, bald darauf war der Titel „Kaiserschmarrn“ für die Show gefunden.

In Kleingruppen produzierten die Schüler die einzelnen Themenbeiträge, ein Interview mit dem Schulleiter, eine Umfrage unter Fünftklässlern, ein Gespräch mit syrischen Klassenkameraden. „Die Schüler hatten unheimlich frische und knackige Ideen“, sagt Ebinal. Spannend sei aber die Arbeit im Tonstudio gewesen, das im Kulturbahnhof zur Verfügung steht. Die fertige Schülerproduktion wird am Montag, 30. Januar, von 16 bis 17 Uhr im Offenen Kanal Westküste zu hören sein, mit dem der Kulturverein zusammenarbeitet.

Die Radio-Show soll nicht der einzige Beitrag aus dem Itzehoer Kulturbahnhof bleiben. Schon jetzt trifft sich dort regelmäßig die Hörfunk-Redaktion „Störfrequenz“, die an weiteren Produktionen zu lokalen und regionalen Themen arbeitet. Regelmäßig bietet das K9-Team darüber hinaus Radioseminare an. „Wir sind auch für weitere Kooperationen mit Schulen und anderen Einrichtungen offen“, so Ebinal. „Unser Ziel ist, eine feste Sendezeit im Offenen Kanal zu bekommen.“ Außerdem solle eine Jugendredaktion entstehen.

Den KKS-Schülern jedenfalls hat die Radioarbeit gefallen: „Anfangs war es ein bisschen chaotisch, aber am Ende hat es total Spaß gemacht“, sagt Maria, während Arnika das Interview mit dem Schulleiter „total interessant“ fand.





>Der Offene Kanal Westküste ist via Livestream auf www.okwestkueste.de empfangbar. Weitere Informationen über den Kulturbahnhof gibt es auf www.kuba-viktoria.de





von Michael Althaus

erstellt am 24.Jan.2017 | 06:17 Uhr