Erfolgreich : Jugend ist Aushängeschild der Segler

Ein neues Aushängeschild für die Jugendarbeit in der Seglervereinigung Wilster (SVW) ist die Nachwuchsgruppe in der J70-Klasse. Gordon und Morton Nickel, Nils Merten Färber, Nick Schlomka, Sebastian Röske und Nils Fiege haben mit ihrem Sieg bei den „German Open“ die Deutsche Meisterschaft errungen und sich in der Europa-Rangliste auf den 2. Platz vorgearbeitet – hinter dem Norddeutschen Regattaverein Hamburg und vor dem Düsseldorfer Yachtclub.

Die Jugendlichen sind viel auf den europäischen Regattastrecken unterwegs, haben in England einen 2. Platz unter 24 Booten errungen und weitere Erfolge an der französischen Riviera und auf dem Gardasee gefeiert.

Auf diese Leistungen blickten Jugendwart Thomas Dethlefs und Regattaobmann Olaf Bielenberg auf der Hauptversammlung der SVW im Hotel Busch voller Stolz zurück. Den vom früheren Bürgermeister Peter Labendowicz gestifteten Jugendpokal allerdings sicherte sich Anna-Lena Tautenhahn, die seit 2011 aktiv in der SVW-Jugendgruppe segelt. „Anna-Lena hat mich beim Piratensegeln stark beeindruckt“, sagte Thomas Dethlefs und freute sich über ihre regelmäßige Beteiligung am Training.

Den Mitgliedern der Seglervereinigung legte er einen umfangreichen Bericht über die Jugendarbeit vor. Er ging auf das Segeltraining der Piraten- und Opti-Segler sowie auf verschiedene Regattabeteiligungen ein. Auf der Nedderelv-Regatta segelten Paul Dyrßen und Marco Hintz mit ihrer Jolle „Don’t panic“ auf den 2. Platz, Philip Reich und dessen Freund kamen mit „Hein Dutt“ auf Platz 4. Bei der Störregatta war die SVW in der Piratengruppe mit vier Booten erfolgreich. „Hein Dutt“ mit Philip Reich und Vincent Walser war schnellster Pirat vor „Don’t panic“; „Jumbo“ mit Niclas Grünberg und dessen Vater, der für die erkrankte Anna-Lena Trautenhahn eingesprungen war, kam auf den 5. Platz, „Murphy“ mit Nils und Annika Burmeister auf Platz 6. Für Paul Dyrßen und Marco Hintz kam bei ihrem ersten Kuttersegeln auf der Kieler Woche ein hervorragender 2. Platz heraus.

Dank sagte der Jugendwart mehreren Spendern, die die Jugendarbeit in erheblichem Maße finanziell unterstützt hatten. „Wir haben von dem Geld einen neuen Satz Clownsegel für „Don‘t panic“ gekauft, unsere Weihnachtsfeier bestritten und Verbrauchsmaterial angeschafft“, sagte Thomas Dethlefs über die Verwendung der Spendengelder.

Für die neue Segelsaison kündigte er ein regelmäßiges Training an jedem Donnerstag an. „Vielleicht können wir dann mit unseren jungen Seglern wieder einmal an den Landesjugendmeisterschaften teilnehmen“, visierte der Jugendwart ein erstes Ziel an. Die Jugendlichen überraschten ihren Betreuer Peter Offermann, der sich in großem Maß in der Jugendarbeit für die Piratensegler engagiert, mit einem Geschenk. Das grüne T-Shirt mit dem Vereinsaufdruck der SVW und den seemännischen Koordinaten des Vereinsheimes musste der „Piratendoktor“ gleich an Ort und Stelle anziehen.