Glückstadt : Jetzt sind Ideen der Bürger gefragt

1 von 1 1 von 1

„Neue Mitte und Umgebung“ heißt das Sanierungsgebiet in Glückstadt-Nord. Im jüngsten Bauausschuss wurde es beschlossen, jetzt muss am 2. Februar die Stadtvertretung noch ihre Zustimmung geben. „Wir wollen die Planungen vorantreiben“, sagt Bauamtsleiter Lüder Busch. Die Stadt erhofft sich von dem Projekt „Soziale Stadt“, dass der gesamte Stadtteil Glückstadt-Nord aufgewertet wird.

Dass nicht ganz Glückstadt-Nord zum Sanierungsgebiet erklärt wird, hat verschiedene Gründe. Denn nur das Gebiet, wo künftig eine Wertsteigerung der Grundstücke zu erwarten ist, kommt dafür in Frage. Der Ausschnitt „Neue Mitte“ wurde gewählt, weil dort am meisten geschaffen werden soll – so wie zum Beispiel ein neuer Treffpunkt, Einkaufsmöglichkeiten und anderes. Der Teil, der kein Sanierungsgebiet wird, besteht aus Einfamilienhäusern und einigen Wohnblocks.

„Noch ist nichts konkret“, sagt Busch gegenüber unserer Zeitung zu Maßnahmen. Es gehe jetzt um grundsätzliche Ideen. „Zum Beispiel um einen Treffpunkt, einen Gemeinschaftsraum.“ Doch dafür müssten noch die Anforderungen erarbeitet werden. „Wer will den Treffpunkt nutzen, wo soll er sein und wie hoch sind die Kosten ?“, nennt Busch Fragen, die noch beantwortet werden müssen.

Als Mangel wurde in vorbereitenden Untersuchungen festgestellt, dass es keine Einkaufsmöglichkeiten mehr gibt. Viele kleine Geschäfte, Arzt, Apotheke, die Filiale der Sparkasse, Gaststätten, Kiosk und das Gemeindehaus der evangelischen Kirche sind verschwunden. Aus dem Supermarkt ist heute das Sozialkaufhaus der Arbeiterwohlfahrt (Awo) geworden. Noch geblieben ist ein ein Friseur.

„Wir werden jetzt die weiteren Schritte vorbereiten“, sagt Busch. Dazu gehöre zum Beispiel, dass die Grünanlagen in der Nähe der Elbschule umgestaltet werden. „Dazu werden die Bewohner Ideen entwickeln.“

Klar ist bereits, dass abseits der „Neuen Mitte“ der Spielplatz in der Flensburger Straße neu gestaltet wird – gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen. „Die Spielgeräte dort sind nicht mehr zeitgemäß. “

Fest steht auch schon, dass es am 13. Mai – dem Tag der Städtebauförderung – eine Aktion mit Bewohnern aus Glückstadt-Nord geben wird. „Im vergangenen Jahr wurde ein Rundgang angeboten, in diesem Jahr werden wir etwas mit Kindern und Jugendlichen machen“, sagt der Bauamtsleiter.

Für das Sanierungsgebiet – in diesem sind unter anderem auch Gemeinschaftsschule, die Sporthalle, der Kindergarten, das Sozialkaufhaus der Arbeiterwohlfahrt und der Kindergarten – haben die Träger öffentlicher Belange bereits ihre Stellungnahmen abgegeben. „Es sind nur wenige Stellungnahmen eingegangen“, sagt Busch. Vom Kreis kam allerdings der Einwand, dass die Sicherheit im Verkehr gewährleistet werden muss. Der Eigentümerverband „Haus und Grund“ fordert, dass der Bodenwert und der später zu bezahlende Ausgleichsbetrag von den Grundeigentümern vom Gutachterausschuss des Kreises ermittelt werden sollen. 60 Mehrfamilienhäuser betreut für die Eigentümer der Verband Haus und Grund in dem neuen Sanierungsgebiet.

Thema ist auch eine Fußgängerbrücke über die Bahngleise zwischen den Gebieten Tegelgrund und Glückstadt-Nord. Sie war Bestandteil der Planung in den 90er Jahren, als das Baugebiet Tegelgrund entstand. „Für den Bau wurden dann aber keine Mittel bereitgestellt“, sagt Busch.

Mit der Festlegung und anschließender Bekanntmachung des förmlichen Sanierungsgebietes „Neue Mitte und Umgebung“ sowie der anschließenden Genehmigung durch das Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten Schleswig-Holstein sind mit den Beschlüssen aus der Politik die Voraussetzungen geschaffen, grundsätzlich Städtebauförderungsmittel aus dem Programm „Soziale Stadt“ einsetzen zu können. Erst dann erfolgt auch die Entscheidung des Ministeriums über Einzelmaßnahmen.

von Christine Reimers

erstellt am 21.Jan.2017 | 16:00 Uhr