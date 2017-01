Schiffsschrauben : Jeder Propeller ein Unikat

vergrößern 1 von 4 1 von 4





Das letzte Auto ist verladen, die Klappe an der Rampe schließt sich. Die Männer auf der „Ernst Sturm“ werfen die Leinen los und erst ganz langsam, dann immer zügiger entfernt sich die Elbfähre vom Glückstädter Fähranleger und macht sich auf den Weg in Richtung Wischhafen am anderen Ufer. Die über 1000 PS-starken Motoren dröhnen, hinter dem Schiff brodelt und schäumt es. Dort befindet sich der Schiffspropeller, der die Kraft der beiden Schiffsdiesel auf das Wasser übertragen und die „Ernst Sturm“ vorwärts drücken.

Erdacht, konstruiert und gebaut wurden die Schiffsschrauben nur wenige Kilometer Luftlinie entfernt in der Blomeschen Wildnis direkt am Kremper Rhin. Wie alle Elbfähren der Linie Glückstadt-Wischhafen fährt die „Ernst Sturm“ mit Propellern der dort ansässigen Firma Rathjens. Wie Autoreifen gestapelt, lagern in der Halle des Unternehmens auch die Ersatzpropeller für die Fähren. Kommt es zu einem Schaden, können sie kurzfristig in der Wewelsflether Peterswerft gewechselt werden, damit der Verkehr über die Elbe nicht zum Erliegen kommt.

Die räumliche Nähe ist aber nicht der einzige Grund, warum die Betreibergesellschaft seit vielen Jahren Kunde bei Rathjens ist. „Die Propeller haben sich einfach bewährt“, sagt Geschäftsführerin Hildegard Both-Walberg. Jeder von ihnen ist ein Einzelstück, konstruiert für das jeweilige Schiff und seinen Anwendungsbereich. „Wir machen keine Standardpropeller“, sagt Inhaber Robert Rathjens. Mehr Laufruhe und Effizienz und in der Regel eine längere Lebensdauer werden so erreicht – Vorteile, die sich besonders bei vielen tausend Betriebsstunden in der Berufsschifffahrt bemerkbar machen. Deshalb gehören neben der Elbfähre auch Fischer, Schlepperkapitäne, Binnenschiffer und die Betreiber von Ausflugsdampfern und Barkassen zu den Kunden von Rathjens-Propeller. Robert Rathjens liefert für sie, aber auch für private Motorboot-Besitzer, einen umfassenden Service rund um die Schiffsschraube: von Beratung über Entwurf und Konstruktion neuer Propeller bis hinzu Reparatur und Pflege bewährter Propeller. Nur den Ein- und Ausbau übernimmt das Unternehmen nicht. „Dafür sind Werften zuständig“, sagt Rathjens.

Gegründet wurde der Propellerhersteller vor genau 50 Jahren im Januar 1967 von Robert Rathjens’ Vater Matthias. Der damals 53-jährige gelernte Maschinenschlosser hatte bereits jahrzehntelange Erfahrung als Angestellter in der Propellerherstellung. „Nach dem Wechsel seines Arbeitgebers reifte bei ihm die Idee, sich selbstständig zu machen, weil ihm viele Kunden von einem Unternehmen zum anderen folgten“, erzählt sein Sohn. Zunächst sei es nicht einfach gewesen, einen Betriebsstandort zu finden. Unterstützt von seiner Familie arbeitete Matthias Rathjens zunächst in einer Werkstatt in Glückstadt, dann unter anderem in Räumen der Borsflether Mühle. Nach längerer Suche fand er schließlich den heutigen Standort am Kremper Rhin, wo das Unternehmen im Herbst 1969 Richtfest der Werkshalle feierte.

Als Konstrukteur mit seinen eigenen Entwürfen „Typ Elefant“ und „Typ Delfin“ machte Rathjens sich in den folgenden Jahrzehnten einen Namen im Schiffbau und lieferte Schiffsschrauben bis nach Asien, Australien und Südamerika. Auch seine Söhne Reiner, der aber 1989 auf eigenen Wunsch aus dem Unternehmen ausschied, und Robert, der die Firma 1995 übernahm, stiegen ein.

Gegossen wurden die Propeller bis zum Tod des Inhabers im Jahr 2001 in der Gießerei Hans Postler an der Glückstädter Stadtstraße. Heute kommen neue Propeller, die das Unternehmen bis zu einer Größe von 2,50 Meter Durchmesser anbietet, aus einer Gießerei in Spanien. „Das ist dann quasi die Rohversion nach unseren Vorgaben“, sagt Robert Rathjens. In der Blomeschen Wildnis erhalten die Schiffsschrauben dann ihren individuellen Schliff und am Ende am Rand ein blaues Band und ein charakteristisches Muster, die Markenzeichen der Firma.

Von der allgegenwärtigen Schifffahrtskrise spürt Rathjens bisher wenig. „Wir sind breit aufgestellt, und die Beziehungen zu unseren Kunden sind teilweise über Jahrzehnte gewachsen.“ Das sei in schwierigen Zeiten ein großer Vorteil. „Gibt es in einem Segment ein schlechtes Jahr, kann man sich auf die anderen Standbeine konzentrieren.“ Nur das internationale Geschäft sei zurückgegangen. „Das liegt aber auch an uns“, sagt Rathjens. Exporte, etwa nach Asien, seien mit sehr großem Aufwand für das kleine Unternehmen verbunden. „Das sehen wir nicht als unser Kerngeschäft.“

Um die Zukunft seiner Firma, die er mit Unterstützung seiner Frau Gabriele führt, ist der Propellerfabrikant daher nicht besorgt. Ob seine beiden Kinder eines Tages das Geschäft des 53-Jährigen übernehmen, sei aber noch unklar. Aktuell steht erstmal die Erweiterung des Betriebes mit dem Bau einer Lagerhalle an – denn in den bestehenden Räumen herrscht akute Platznot.