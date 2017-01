Ländlicher Raum : Jeden Monat eine Landjugend-Aktion

1 von 1 Foto: Hinz 1 von 1

Volles Haus bei der Landjugend Wilstermarsch: Während ihrer Hauptversammlung im „Gasthof Frauen“ in Beidenfleth wählten die etwa 60 Teilnehmer wie in jedem Jahr den Vorstand neu – und blickten auf zahlreiche erfolgreiche Veranstaltungen des abgelaufenen Jahres zurück. In seinem Bericht bilanzierte Vorsitzender Karsten Starck ein wieder einmal veranstaltungs- und erfolgreiches Jahr, in dem in jedem Monat mindestens eine Aktion für die Mitglieder ausgerichtet wurde – vom Grünkohlessen über Boßeln bis zur Faschingsparty.

Der Landjugendverein freut sich über gleichbleibend 100 Mitglieder, von denen ein Großteil an den Angeboten teilnahm, hervorzuheben besonders die große Scheunenfete im Juli und die „Old & Young“-Disco-Party im November. Eröffnet wurde die Open Air-Saison aber mit dem „Angrillen und Abpunschen“ Mitte Februar, die mit 38 Teilnehmern in Wewelsfleth gut besucht war. Im März wurde in Glückstadt in der Alten Oper mit 20 Teilnehmern abendfüllend gebowlt, und im April fuhr man mit 60 Mann mit dem Bus zum Osterfeuer nach Looft. „Der Bus war voll, die Stimmung super.“

Für ein Volleyballturnier im Mai haben sie vorher mit der Landjugend Krempermarsch zwei Mal geübt. „Das hat sich ausgezahlt.“ Das Turnier in Sporthalle Julianka haben sie gewonnen. Im Juni fuhren sie dann mit 30 Teilnehmern zum Eisessen ins Eiscafé „Rialto“ in Wilster.

Highlight des Jahres war die Scheunenfete in Beidenfleth, die zwar nass, aber gut besucht war. Da herrschte zur Musik von DJ Olli P. Stimmung bis in den Morgen. „Aufgrund der Verhältnisse dort sind wir zufrieden.“ Zwei Wochen später feierten sie noch einmal ihre Jubiläumsfete in derselben Scheune, weil der Landjugendverein seit 35 Jahren bestand. „Auch das haben wir mit vielen aktiven und früheren Mitgliedern noch einmal schön begehen können.“ Im August führte eine Kanutour 25 Teilnehmer über die Wilster Au, anschließend wurde gegrillt. „Wir konnten mit acht Booten der Gemeinschaftsschule fahren.“ Trotz Kenterns und schlechtem Wetter habe es aber viel Spaß gemacht.

Zum Spieleabend im Bootshaus des Kanuvereins Wilster kamen im Oktober 25 Teilnehmer, die dort auch gemeinsam gegessen haben. Und beim Theaterball der „Theotermokers“ im Gasthaus „Dückerstieg“ im November lachten 30 Teilnehmer, darunter auch ehemalige Theaterspieler, beim „gut gespielt“ Stück auf plattdeutsch mit. Zum Spiel „Lasertag“, das gespielt wird wie Paintball, nur mit einem Laserstrahl, fuhren sie im November nach Hamburg in eine Lasertag-Halle. Daran schloss sich das zweite große Highlight des Jahres, die „Old & Young Party“, im „Colosseum“ Wilster an. Die Disco-Party ist nach einigen Jahren inzwischen zum Publikumsrenner geworden.

Im Oktober besichtigte die Landjugend mit 20 Teilnehmern das Airbuswerk in Hamburg, bevor die Weihnachtsfeier im Dezember bei Lahann in Krummendiek mit 38 Teilnehmern und Essen das Jahr abschloss. „Insgesamt hatten wir an allen Veranstaltungen eine gute Beteiligung und versuchen, dass es auch in diesem Jahr so bleibt“, so der Vorsitzende.

Da wollen sie nun als nächstes vom 21. bis 24. Januar mit einem Bus die „Grüne Woche“ in Berlin besuchen, gemeinsam mit den Kreislandjugenden Steinburg und Flensburg. „Die bewährten Veranstaltungen wiederholen wir auch wieder, weil ein Bedarf daran besteht.“



>Termine der Landjugend Wilstermarsch: Sonnabend, 1. Juli, 21 Uhr: Scheunenfete Beidenfleth; Sonnabend, 4. November, 22 Uhr: „Old & Young-Party“, „Colosseum“ Wilster.

von Ludger Hinz

erstellt am 16.Jan.2017 | 05:51 Uhr

