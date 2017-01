1 von 1 1 von 1

Es könnte alles so einfach sein. Man setzt sich an einen Tisch, klärt, was zu klären ist, und legt eine Marschroute fest. Oder eben nicht – zumindest hat man es versucht und kann seine Differenzen dann immer noch anders austragen.

So sähe eine sinnvolle Kommunikation aus. Aber Planet-Alsen ist eines dieser Themen in Itzehoe, wo es einfach nicht funktioniert. Jeder sieht die jeweils andere Seite am Zug, es läuft eine Art Itzehoer Mikado: Wer sich zuerst bewegt, hat verloren. Ein Trauerspiel. Wenn jetzt ein Gericht bemüht wird, ist das schlecht für alle. Und mit dem Geld für den Anwalt hätte schon so mancher Gebäudemangel beseitigt werden können.

von Lars Peter Ehrich

erstellt am 25.Jan.2017 | 05:00 Uhr