Itzehoer Gutschein: Meist wird er eingelöst

Nie ist der Umsatz mit Gutscheinen so groß wie im November und Dezember. Doch 10 bis 50 Prozent davon verfallen, weil sie nicht eingelöst werden, sagte der Marketingwissenschaftler Thorsten Hennig-Thurau von der Universität Münster. So stand es gestern in dieser Zeitung, Stadtmanagerin Lydia Keune-Sekula reagierte: „Bei uns ist das total anders. Weniger als sieben Prozent werden nicht eingelöst.“

Der Ansturm auf den Itzehoer Gutschein ist ungebrochen. Allein am Dienstag seien für fast 5000 Euro Gutscheine verkauft worden, so Lydia Keune. Die Neuauflage, in der die Endsumme mit 5-, 10- und 20-Euro-Gutscheinen bestimmt werden kann und in der alles automatisiert erfasst wird, kommt bestens an. Und: „Je mehr Akzeptanzstellen man hat, desto mehr wird eingelöst.“ 75 sind es inzwischen, und die Stadtmanagerin geht davon aus, dass die Zahl der verfallenden Gutscheine in Itzehoe weiter sinkt. In Elmshorn liege sie bereits bei zwei bis drei Prozent.

von Lars Peter Ehrich

erstellt am 22.Dez.2016 | 05:00 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen