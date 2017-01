Foodsharing : Itzehoe teilt seine Lebensmittel

1 von 1 Foto: Ruff 1 von 1

„Benötigt noch jemand verschiedene Breisorten fürs Baby?“ „Tausche Fertigsuppen gegen eine Tafel- Schokolade.“ Oder: „Butterkekse und Hühnerbrühe zu verschenken.“ Diese Zitate stammen nicht etwa vom Itzehoer Wochenmarkt, sondern aus der Facebook-Gruppe „Foodsharing Itzehoe“. Egal, ob jemand zu großzügig eingekauft, zu viel gekocht oder im eigenen Garten üppig geerntet hat: Die Plattform bietet jedermann die Möglichkeit, überschüssige Lebensmittel zu tauschen oder zu verschenken. Knapp 500 Mitglieder hat die Gruppe bereits. „Bis jetzt ist die Aktivität allerdings noch nicht so groß“, sagt Initiatorin Mareike Möller.

Die 21-jährige Auszubildende zur Erzieherin kam im August spontan auf die Idee, die Gruppe zu gründen, nachdem sie eine Fernseh-Reportage über Foodsharing – zu Deutsch: Lebensmittel teilen – gesehen hatte. Schon in Neumünster, ihrer alten Heimat, war sie Mitglied einer ähnlichen Gruppe und begeistert von der Idee: „Wenn man etwas nicht mag oder zu viel davon hat, dann ist es doch besser, die Dinge zu verschenken als sie wegzuwerfen.“

Der Trend, überschüssige Lebensmittel zu teilen, ist im Kommen: 2012 gründete sich die bundesweite Initiative Foodsharing e.V., in Kiel schlossen sich wenig später einige Aktivisten zu einem eigenen Verein Foodsharing in Schleswig-Holstein zusammen. „Immer mehr Leute tauschen privat ihre Lebensmittel“, sagt dessen Vorsitzende Stephanie Jette Uhde. „Auch Menschen aus der bürgerlichen Schicht merken, dass die Lebensmittelkosten steigen und der Verzehr am Geldbeutel nagt“, nennt sie einen der Gründe.

Allerdings sieht sie auch Gefahren: „Wenn ich einen Kuchen backe, ihn an die Nachbarin weitergebe, und die verdirbt sich den Magen, dann kann ich haftbar gemacht werden“, gibt Uhde zu bedenken, die im Hauptberuf Tierärztin ist. Jeder müsse selbst darüber nachdenken, ob er die Weitergabe eines Lebensmittels verantworten könne.

Ihren Verein hat sie daher mittlerweile auf professionelle Beine gestellt, die Arbeit geht längst über private Tauschgeschäfte hinaus. Die rund 50 Aktiven in Kiel haben inzwischen rund 100 Anlaufstellen, an denen sie überschüssige Lebensmittel abholen: Supermärkte, Tankstellen, sogar ein Vier-Sterne-Hotel ist dabei. Das Essen wird an Bedürftige und soziale Einrichtungen weitergegeben – und das alles „nach den offiziellen Hygienevorschriften“, wie Uhde betont.

Nach denen richtet sich auch die Itzehoer Tafel, wo man ebenfalls eine große Bereitschaft erkennt, überschüssige Lebensmittel zu teilen. „Die Supermärkte haben gerade jetzt nach Weihnachten ein riesiges Angebot. Wir können uns über Warenmangel nicht beklagen“, sagt die Leiterin der Warenausgabe, Antoinette Deister. Auch Privatleute kämen immer häufiger, um Essen abzugeben. „Immer mehr junge Leute machen sich Gedanken darüber, Lebensmittel nicht wegzuschmeißen. Diesen Ansatz finde ich sehr gut“, so Deister.

In der Itzehoer Facebook-Gruppe wurden bislang nur Kleinigkeiten getauscht: Babynahrung ist sehr beliebt, im Herbst verschenkte jemand Kürbisse, die er im eigenen Garten geerntet hatte. Mareike Möller selbst bietet gelegentlich Fertiggerichte oder Tees an. Sie hofft auf weiteren Zulauf zur Gruppe. Und wer weiß: „Vielleicht machen ja irgendwann auch einmal Itzehoer Supermärkte mit.“

von Michael Althaus

erstellt am 10.Jan.2017 | 05:35 Uhr