Kinderbetreuung : Itzehoe braucht dringend neue Krippenplätze

1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt – das altbekannte Sprichwort dürfte den Mitgliedern des Bildungsausschusses in den Sinn gekommen sein, als Carsten Roeder vom Kinder- und Jugendbüro der Stadt in der jüngsten Sitzung die aktuelle Situation in den Kindergärten der Stadt vorstellte. Es ging um die Plätze für unter Dreijährige. Im Sommer 2015 hatte ein externer Dienstleister eine fundierte Schätzung des Bedarfs an Betreuungsplätzen bis 2020 vorgelegt – und ging von einer fallenden Anzahl an Kindern aus.

Doch die Geburtenzahlen stiegen und der Zuzug von Flüchtlingen erhöhte die Zahl der Kinder zusätzlich. Nun klafft laut Roeder eine große Lücke zwischen dem empfohlenen Versorgungsgrad von 41,5 Prozent und den tatsächlich vorhandenen Plätzen für die Betreuung. Lediglich 27,5 Prozent der Kindern könne die Stadt aktuell einen Platz anbieten. In absoluten Zahlen fehlen 126 Plätze für unter Dreijährige.

Dies sei „eine schwierige Situation“. Eltern haben einen gesetzlichen Anspruch auf die Betreuung ihrer Kinder. Wird dieser nicht erfüllt, können sie laut einem Urteil des Bundesgerichtshofs auf Schadensersatz klagen, wenn sie wegen der fehlenden Betreuung nicht arbeiten können. Spielraum bei den vorhandenen Plätzen hat die Stadt nicht mehr. Sie sind fast alle vergeben. Weitere Anmeldungen könnten kaum bedient werden.

Den Bildungspolitikern schlug Roeder mehrere Alternativen vor, um zügig neue Krippenplätze schaffen zu können. Neben dem Ausbau bestehender Kindertagesstätten, sei die Betreuung von Kindern durch Tagesmütter eine Möglichkeit. Ebenso könne der Neubau von Kindergärten – eventuell auch als schnelle „Containerlösung“ – geprüft werden. Klar sei, so Roeder, dass vermutlich keine der skizzierten Lösungen allein ausreiche. Es gehe schließlich um insgesamt 13 „Krabbelgruppen“, die kurzfristig entstehen müssten.

Vom Ausschuss bekam Roeder den Auftrag, mehrere Lösungen voranzutreiben – mit einem klaren Schwerpunkt auf dem Aufbau von Betreuungskapazitäten durch Tagesmütter und dem Ausbau bestehender Kitas in freier Trägerschaft. „Uns macht die aktuelle Situation richtig Sorgen“, sagte Ausschussmitglied Ralf Schwedler (SPD). Hinter jedem abgewiesenen Kind stünde ein Schicksal. „Wir müssen zwingend etwas tun. Die Stadt Itzehoe muss aus eigener Kraft genügend Plätze anbieten.“

Eva-Maria Gruitrooy (Grüne) wies auf die aus ihrer Sicht fatale Außenwirkung der fehlenden Kita-Plätze hin. Eltern, die überlegten nach Itzehoe zu ziehen, würden davon abgeschreckt. „Wir brauchen dringend einen Zeitplan, damit wir Eltern, die nachfragen, sagen können, wann wir das wieder leisten können.“

Eine Containerlösung oder ein Ausbau der städtischen Kita Sude-West fand zunächst nicht die Zustimmung der Politiker. Statt dessen sollen nun offizielle Gespräche mit den freien Trägern geführt werden und die Möglichkeiten von Tagesmüttern – eventuell auch in städtischen Gebäuden – geprüft werden. Das Thema wird dann erneut auf der Agenda des Bildungsausschusses stehen.

von Delf Gravert

erstellt am 20.Jan.2017 | 12:00 Uhr