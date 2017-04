Initiative Gegenwind informiert

Zu einem Infoabend lädt die Holstenniendorfer Bürgerinitiative „Gegenwind“ am Mittwoch, 3. Mai, um 19.30 Uhr, in den Gasthof „Zum Isebek“ in Oersdorf ein. Unter dem Motto „Windkraftanlagen, wirkungsvoll oder folgenschwer?“ werden Betroffene von den Schallauswirkungen auf den Organismus von Mensch und Tier berichten. Die Bevölkerung aus den Gemeinden Besdorf, Gribbohm und Holstenniendorf, die besonders durch die Belastungen der Windparks betroffen sind, sind eingeladen.



von Ralf Pöschus

erstellt am 27.Apr.2017 | 11:38 Uhr