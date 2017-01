Ehrenamt : In jungen Jahren zurück in die Heimat

1 von 1 Foto: Mehmel 1 von 1

Von wegen Landflucht: Es gibt auch junge Wilsteraner, die in ihre alte Heimat zurückkehren. Frank Framke gehört zu ihnen. Nach beruflichen Stationen in Flensburg, Gießen und Hamburg lebt er mit seiner Lebensgefährtin Nadine Wentz jetzt in einem Eigenheim in der Rathausstraße. Das Paar fühlt sich in Wilster pudelwohl, vermisst nichts – und Frank Framke engagiert sich sogar schon ehrenamtlich. Dabei hätte es auch ganz anders laufen können.

In Hamburg geboren, war Framke bereits im Alter von knapp drei Jahren mit seinen Eltern nach Wilster gezogen. Es folgte der klassische Werdegang: Kindergarten, Grundschule, Realschule, Abitur an der Kaiser-Karl-Schule in Itzehoe – und dann ab in die Welt. Viele junge Leute sieht man dann so schnell nicht wieder. Die demografische Entwicklung in der Stadt Wilster mit einer immer älter werdenden Bevölkerung belegt dies ebenso wie das Klagelied vieler Vereine, denen der engagierte Nachwuchs ausgeht.

Seinen Zivildienst absolvierte Framke noch bei einem ambulanten Pflegedienst in der Region. Dann folgten drei Jahre Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger in Flensburg. Die Wartezeit auf den Medizin-Studienplatz überbrückte der heute 35-Jährige mit der Arbeit in einem Glückstädter Altenheim. 2006 dann Studienbeginn in Gießen. „Damals wollte ich nicht zurückkommen“, erinnert er sich zurück. Inzwischen hat er sein berufliches Zuhause am Klinikum Itzehoe gefunden, wo auch seine Lebensgefährtin als Assistenzärztin tätig ist.

Nach drei Jahren Studium schmiss er hin – „zu verschult, zu große Zweifel am Sinn der Arbeitsaufträge an der Uni“. Frank Framke wollte lieber direkt mit Menschen und am Menschen arbeiten. Das konnte er dann dreieinhalb Jahre lang in seinem erlernten Beruf an einem Krankenhaus in Hamburg. Mit der weiteren Lebens- und Familienplanung ließ sich das Leben in der Großstadt aber nicht in Einklang bringen. „Ich wollte auch gerne ein Eigenheim. Im Ballungsraum Hamburg ist das aber illusorisch.“ Und die Hälfte der Einkommens in die Miete stecken, war auch nicht nach seinem Geschmack. Hinzu sei in Hamburg eine „permanente Lärmbeschallung“ gekommen. Sein Urteil: „Hamburg ist zu laut und zu überlaufen.“ Und für Normalverdiener zu teuer. „Ich brauchte einfach einen Ruhepol.“ Den fand Framke dann in Wilster. Und bereut hat er es bis heute nicht. Im Gegenteil: „Ich verstehe gar nicht, warum es viele Leute gibt, die in Hamburg wohnen und nach Itzehoe zur Arbeit fahren. Die belügen sich doch selbst.“

Aus seiner Sicht liegt Wilster sehr zentral und bietet alles, was man zum Leben braucht. Und wenn er doch einmal abwechslungsreich Essen gehen möchte, fährt er eben auch mal nach Hamburg. Eine Radtour nach Kasenort, in Brokdorf einfach mal an der Elbe sitzen – für Frank Framke ist das Entspannung pur. Ansonsten widmet er sich der Sanierung seines gut hundert Jahre alten Hauses, das er sich im Hamburger Raum nie hätte leisten können. Auch seine aus Rostock stammende Lebensgefährtin fühle sich sehr wohl. Schade sei lediglich, dass der Kreis Steinburg nicht im HVV-Verbund ist. „Das würde sicher noch mehr junge Leute hierher locken“, ist er von den sonstigen Qualitäten seiner alten und neuen Heimat überzeugt und unterstreicht auch als Motorradfahrer das Preisgefälle zwischen Großstadt- und Landleben: „Was hier eine Wohnung kostet, dafür kann ich in Hamburg gerade mal einen Stellplatz in einer Tiefgarage mieten.“ Das hätten übrigens auch schon einige Freunde mit Kindern registriert: „Die wollen mich in Wilster mal besuchen.“

Wie selbstverständlich engagiert sich Framke auch für das Gemeinwesen. Als passionierte Kleingärtner hat das Paar in der Kleingartenkolonie gleich zwei Parzellen gepachtet. Und bei einer ersten Teilnahme an einer Versammlung übernahm er die Posten des 2. Vorsitzenden und des Schriftführers.

Vor Weihnachten schnupperte er auch schon mal in eine Sitzung der Ratsversammlung. Gerade auch die Parteien sind händeringend auf der Suche nach Nachwuchs. Inzwischen sitzt er für die SPD als bürgerliches Mitglied im Bauausschuss und kann sich eine Intensivierung der Mitarbeit gut vorstellen. „Mal gucken, wie ich in die Rolle hineinwachsen kann.“

Was sein Wohn- und Lebensumfeld betrifft, ist Frank Framke offenbar wunschlos glücklich. Nur einen kleinen Wunsch hat her: „Vom Durchgangsverkehr her könnte es in der Rathausstraße noch ein bisschen ruhiger sein.“ Vor allem nachts seien dort erstaunlich viele Lkw unterwegs. Und auch über den Abriss der alten Schule ist er nicht ganz glücklich. „Die Gebäude hätte man vielleicht auch integrieren können. So verliert die Stadt ein bisschen an Charakter.“ Auf dem Gebiet kann der 35-Jährige künftig ja im Bauausschuss ein bisschen gegensteuern.