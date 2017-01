Immer freundlich

Es war „Knochenbrechwetter“ – noch einmal schauen wir zurück auf die Eisglätte am Sonnabend. Aus besonderem Grund: Es ist Zeit für ein Lob. Michael Müller erlebte die Ausnahmesituation in der Notaufnahme des Klinikums Itzehoe. Überall Patienten, im Gang standen die belegten Krankentragen dicht an dicht. Da sei es nicht leicht gewesen, die Übersicht zu behalten, sagt der Itzehoer. Was ihn beeindruckte: „Ärzte und Schwestern wechselten teilweise im Laufschritt von einem Behandlungsraum in den anderen und blieben trotzdem freundlich und fürsorglich. Dafür meine Hochachtung und ein großes Dankeschön.“ Das wird natürlich gern weitergegeben von

von Lars Peter Ehrich

erstellt am 11.Jan.2017 | 05:00 Uhr

