Ländlicher Raum : Ideenschmiede für Beidenfleth 2025

19 Beidenflether Bürger haben eine Arbeitsgruppe unter der Bezeichnung „Beidenfleth 2025“ gebildet und eine Umfrage unter der Bevölkerung durchgeführt, um Vorschläge für ein von breiter Mehrheit getragenes Zukunftsprojekt zu erarbeiten. Die Arbeitsgruppe war nach einer von rund 80 interessierten Beidenflethern besuchten Einwohnerversammlung im September 2015 ins Leben gerufen worden. Schwerpunkt der Arbeit war die Durchführung und Auswertung einer Umfrage, deren Ergebnisse jetzt in einer kleinen Broschüre mit einer Auflage von 450 Exemplaren zusammengefasst wurden. Sie wurde oder wird in diesen Tagen den Bürgern zugestellt.

In Untergruppen befasste sich die Arbeitsgruppe mit den Punkten Kommunikation, Gemeinwesen, Wohnen und Gewerbe, Versorgung und Außendarstellung. Dabei ging es unter anderem um mehr Transparenz durch Information, beispielsweise durch Infos aus der Gemeindevertretung, ein Info-Heft „Beidenfleth aktuell“ und kostenloses W-Lan, um Dorfgemeinschaft, Vereine und Ehrenamt, Bürgertreff, um Gewerbeförderung und -ansiedlung, um den Erhalt des Markttreffs durch eine Unternehmergesellschaft, um Wohnkonzepte für Wohnen im Alter und Mehrgenerationenhaus und um Selbstvermarktung in der Landwirtschaft.

Im Bereich der Versorgung spielen Gesundheit und Arzt, die Energieversorgung und gemeindeeigene Anlagen, der Ausbau des Breitbandnetzes sowie der ÖPNV und ein Bürgerbus eine große Rolle. Im Rahmen der Außendarstellung befassten sich die Arbeitsgruppen mit den Themen Öffentlichkeitsarbeit, Programmideen für Freizeit und Tourismus sowie Beschilderung und Dorfmärkte. Für die Umfrage waren in Beidenfleth 812 Fragebögen an die Einwohner verteilt worden. Der Rücklauf von 310 ausgefüllten Fragebögen entspricht beachtlichen 38 Prozent. Die meisten Antworten kamen aus der Altersgruppe der 51- bis 65-Jährigen (115) und der 31- bis 50-Jährigen (70). „Anscheinend interessieren sich diese Altersgruppen besonders für die weiteren Entwicklungen im Dorf“, stellt die Arbeitsgruppe in ihrer Auswertung fest. „Dies vermutlich auch deshalb, weil für diese Altersgruppen die Frage nach dem Leben im Alter aktueller ist als für jüngere Einwohner.“ Dabei wäre es wichtig, dass gerade die Jüngeren sich für die Zukunft Beidenfleths interessieren, weil sie naturgemäß länger in Beidenfleth wohnen werden als die Älteren.

Gesundheit, Internet, Landschaft

Als wichtig für das Wohlbefinden in Beidenfleth wird zu 90 Prozent die medizinische Versorgung genannt, gefolgt von Markttreff, Internet und Landschaft. Zwölf Prozent der Bevölkerung werden möglicherweise aus Beidenfleth wegziehen und führen Studium und Beruf, mangelnde Angebote für Senioren, schlechte Mobilität und zu viele Windkraftanlagen als Gründe an. Weitere 19 Prozent wollen möglicherweise nicht in der Störgemeinde bleiben, weil es sie nach Wilster, Itzehoe oder Glückstadt, an die Ostsee sowie ins Ausland zieht.

Betreuung, Ausflüge, Einkaufshilfe

172 von 310 Personen haben aber geäußert, dass sie auch im Alter in Beidenfleth bleiben wollen. 77 Prozent möchten weiterhin in den eigenen vier Wänden leben, 23 Prozent wünschen eine Miet- oder Eigentumswohnung in einer Seniorenanlage. Von einem solchen Altersruhesitz in zentraler Lage versprechen sich die Menschen eine Barrierefreiheit, eine mögliche 24-Stunden-Betreuung, eine gesicherte medizinische Versorgung, gemeinsame Aktivitäten und Ausflüge, eine Wohnung mit Garten, Balkon oder Terrasse, Einkaufshilfe und Notrufanschluss. Für die Zukunft wünschen sie sich ein Miteinander in der Dorfgemeinschaft, in den Vereinen, einen „Kümmerer“ um Unterstützung für Ältere sowie Harmonie und Toleranz. Von der Gemeindepolitik erwartet die Mehrheit keine weiteren Windkraftanlagen, mehr Bürgerbeteiligung, Transparenz und Informationen, Offenheit und Ehrlichkeit und die Berücksichtigung der Interessen aller Bürger.

Kino, Straßenfest, Public Viewing



Im Bereich „Freizeit“ gab es besonders viele Ideen, unter anderem für Public Viewing, Kinoabende, Dorfspiele und Straßenfeste, Seniorenangebote, Jugendtreffs mit Jugendraum, Disco, Band und Chor, einen öffentlichen Grillplatz sowie für eine kleine Sporthalle, Reithalle, Rodelbahn, Minigolf und Bouleplatz. Angeregt wurden auch eine Badestelle an der Stör und am Dorfteich, Wanderwege an der Stör, einen Bürger-Solar- oder Windpark mit einem fairen Bebauungsplan und eine Gemeindeaktion gegen das Zwischenlager am Kernkraftwerk Brokdorf. In der Bürgerbefragung wenden sich die Bürger dabei gegen Gestank, Gülle, Hundekot und „Pferdeäpfel“ sowie gegen den Schwerlastverkehr durch das Dorf.

Die Arbeitsgruppe stellt abschließend fest: „Wir haben in dem Jahr, in dem sich die Arbeitsgruppe getroffen hat, viele sehr konstruktive Diskussionen geführt. Und wir haben vor allem erfahren, wie viele Fähigkeiten und Kompetenzen in engagierten Beidenflether Bürgern schlummern. Dieses Potenzial durch Bürgerbeteiligung zu nutzen, ist jetzt Aufgabe der Gemeindevertretung.







>In der Arbeitsgruppe mitgearbeitet haben Thomas Kolbe, der inzwischen nach Brunsbüttel verzogene Friedhelm Peetz, Frank Jonigk, Klaus Zimmer, Daniela Schember, Christl Klausnitzer, Karl-Heinz Langner, Ute Langner, Klaus Voß, Renate Ossenbrüggen, Lüder und Barbara Busch, Klaus-Peter Ehlbeck und Andreas Eckelmann, Bürgermeister Peter Krey sowie die Gemeindevertreter Gerd Sievers, Antje Starck, Karin Jürgensen und Mario Kolbe.

>Alle Ergebnisse gibt es auch im Internet unter www.wilstermarsch.sitzung-online.de unter „Sitzungstermine, Ergebnisse Arbeitsgruppe“





