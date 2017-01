Nicht abgestimmt : Holocaust-Gedenken – gleich drei Mal

vergrößern 1 von 3 1 von 3





Morgen jährt sich zum 72. Mal der Tag, an dem die Rote Armee das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau befreite. Seit dem Jahr 1996 ist der 27. Januar in Deutschland der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Auch in Itzehoe wird der Anlass gewürdigt – und das gleich zwei Mal mit Veranstaltungen morgen und am Sonntag am Mahnmal für die Opfer des Nationalsozialismus an den Malzmüllerwiesen. Die eine wird organisiert von der örtlichen SPD, die andere von der DAF, für die Kirsten Lutz als Einzelabgeordnete in der Ratsversammlung sitzt. Hinzu kommt ein Termin am Sonntag in der St. Jürgen-Kapelle (siehe Info-Kasten).

Schon vor drei Jahrzehnten hätten die Jungsozialisten die Tradition des Gedenkens in Itzehoe begründet, sagt Rainer Lutz von der DAF. „Als es die SPD hier am Ort ein bisschen zerrissen hat, haben wir es weitergemacht.“ Gemeint ist ein großer Streit im Ortsverein, der 2011 erst zu Lutz’ Abwahl als Fraktionsvorsitzendem und schließlich zur Abspaltung der DAF – Die Alternative Fraktion – von der SPD führte. Zum sechsten Mal lade die DAF jetzt zum Gedenken am Mahnmal ein, so Lutz. Treffpunkt ist Sonntag um 14 Uhr das Mahnmal. Die Linke in Itzehoe ist wie im vergangenen Jahr beteiligt, auch mit Pastor Willfrid Knees, der die Veranstaltung in der Kulturkirche St. Jürgen organisiert, sei alles abgestimmt. „Das irgendjemand noch etwas macht, konnte keiner ahnen“, sagt Lutz.

Irgendjemand, das ist der SPD-Ortsverein. Dieser begeht den Gedenktag morgen, 15 Uhr, am Mahnmal an den Malzmüllerwiesen – und auch ihm geht es darum, „möglichst zahlreich gemeinsam Haltung“ zu zeigen, so Ortsvorsitzender Hans-Dieter Helms in seiner Einladung. „Wir wollen ein Zeichen setzen für Demokratie und Freiheit. Wir wollen uns gerade jetzt an die Schande des Holocaust erinnern und nicht das Denkmal als Schande empfinden“, so Helms in Anspielung auf die umstrittene Äußerung des AfD-Politikers Björn Höcke.

Eine Intention, zwei Veranstaltungen, und zwischen den Stühlen saß zeitweise Journalist und Autor Michael Legband. Der 64-Jährige, gestern als Pressesprecher der Industrie- und Handelskammer zu Kiel in den Ruhestand gegangen, kommt aus Itzehoe und hat, so Rainer Lutz, „erheblich dazu beigetragen, dass das Mahnmal nach einer langen Phase des Versteckens wieder an seinen ursprünglichen Standort zurückgekehrt ist“. Von Legband stammt auch das Buch „Das Mahnmal – erbaut, verdrängt, wiederentdeckt“. Er ist der Redner bei der DAF-Veranstaltung, doch auch die SPD fragte an: Nach der Gedenkfeier gibt es die Möglichkeit zu Gesprächen im Café Schwarz, Legband sollte dabei sein. Der Autor verstand es zwischenzeitlich aber so, dass er auch bei der SPD eine Rede halten sollte. Letztlich entschied er sich, nur zur DAF zu kommen, denn dort habe er zuerst zugesagt. „Ich finde es unglücklich, dass es nicht möglich ist, in Itzehoe eine gemeinsame Veranstaltung auf den Weg zu bringen“, sagt Legband. „Gerade bei diesem Thema sollten Animositäten keine Rolle spielen.“

Tun sie auch nicht, beteuert Helms. Die SPD habe die Tradition wieder aufnehmen wollen und nur diesen Termin wählen können, denn morgen Abend beginne der Landesparteitag. Die andere Veranstaltung sei ihm nicht präsent gewesen. „Es war ganz sicher nicht die Absicht, dass wir eine Konkurrenz-Veranstaltung machen. Es hat auch nichts damit zu tun, dass man nicht mit denen unter einem Dach gedenken will.“ Eine direkte Abstimmung zwischen SPD und DAF fand nicht statt. Das Ergebnis kommentiert Rainer Lutz: „So etwas ist unglücklich und schwer zu vermitteln. Das sieht nach außen nicht gut aus.“