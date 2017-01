Neujahrsempfang : Hoffnung auf ein erfolgreiches Jahr

vergrößern 1 von 3 1 von 3

Nimmt man die diesjährigen Auszeichnungen der Stadt für besonderes ehrenamtliches Engagement als Maßstab, ist es um Itzehoes Senioren gut bestellt: Gleich drei der vier Ehrungen beim gemeinsamen Jahresempfang von Stadt und Kreis, den in diesem Jahr die Stadt im Theater Itzehoe ausrichtete, gingen an Frauen, die sich in besondere Weise um Senioren kümmern.

Bürgervorsteher Heinz Köhnke und Bürgermeister Andreas Koeppen ehrten vor rund 200 Gästen die Verdienste von Bärbel Kann, Ursula Körner und Bettina Patzer. Alle drei engagieren sich seit Jahren in Itzehoer Seniorenheimen. Während Bärbel Kann Besuchsdienste und Bingovormittage organisiert und damit Abwechslung in das Leben der Bewohner des Cläre-Schmidt-Senioren-Centrums bringt, schafft Ursula Körner dies seit 13 Jahren mit Besuchen mit ihrem Hund Buddy und, nach Buddys Tod im vergangenen Jahr, nun mit dessen Nachfolger Ferry. Alle Bewohner hätten die Tiere ins Herz geschlossen, sagte Köhnke in seiner Laudatio.

Im Seniorenzentrum Olendeel sind es dagegen Bücher, mit denen Bettina Patzer den Senioren seit zwölf Jahren eine Freude macht. Aus ihnen liest sie nicht nur vor, sondern organisiert auch Bücherflohmärkte, deren Erlöse in Anschaffungen für die Gemeinschaft des Zentrums fließen. Neben den drei engagierten Frauen ehrte die Stadt auch Martin Ölscher für sein langjähriges Engagement um den Wassersport als Vorsitzender der Itzehoer Wasserwanderer. Er habe unter anderem mit den beliebten Drachenbootrennen eine feste Größe im sportlichen Jahreskalender Itzehoes geschaffen, so Köhnke.

Bürgermeister Andreas Koeppen dankte neben den vier persönlich geehrten Ehrenämtlern auch allen anderen engagierten Itzehoern, die im abgelaufenen Jahr besonders in der Flüchtlingshilfe viel geleistet hätten. Ob diese auch 2017 ein so großes Thema wie 2016 werde, darüber wage er keine Prognose, so Koeppen. Wichtig sei es nun, jene Menschen zu integrieren, die im vergangenen Jahr in die Stadt gekommen seien.

In seiner Rede warf der Bürgermeister einen optimistischen Blick auf das junge Jahr. Er erwarte, dass neue Arbeitsplätze entstünden und kündigte an, die Stadt werde mit der Südspange und den Investitionen in Gewerbeflächen ihren Teil zur Entwicklung beitragen werde. Wichtig sei die Zusammenarbeit mit den Umlandgemeinden. „Sonntagsreden helfen nicht, wir müssen konkrete Projekte umsetzen.“

Begleitet wurde der festliche Neujahrsempfang musikalisch vom Bluesrock-Trio Bluestone und dem Sonnenballett des Sport Clubs Itzehoes. „Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber bei mir ist gerade die Sonne aufgegangen“, lobte der Bürgervorsteher besonders die Tanzgruppe.

von Delf Gravert

erstellt am 16.Jan.2017 | 05:09 Uhr