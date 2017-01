Literatur : Haus voller mörderischer Schwestern

1 von 1 Foto: Mehmel 1 von 1

Falls Günter Grass aus seiner Wewelsflether Zeit doch noch eine Leiche im Keller haben sollte, müsste er jetzt ganz stark sein: In seinem ehemaligen Wohnhaus haben noch bis morgen sieben mörderische Schwestern Quartier bezogen. Zum dritten Male lassen sich hier Krimi-Autorinnen vom besonderen Geist des Alfred Döblin-Hauses im Zentrum der Störgemeinde inspirieren. „Ich bin sicher: Es spukt hier“, macht Anja Feldhorst es spontan spannend, um aber auch gleich klarzustellen: „Günter Grass ist es aber nicht.“

Die „mörderischen Schwestern“ gehören zu einer Riege von Schriftstellerinnen von Kriminalromanen, die es inzwischen bundesweit auf schon 500 Mitglieder bringt. „Wir wollen ja, dass das Haus lebt“, sagt Desirée Tiedemann. Sie ist seit sechs Jahren Hausdame im Döblin-Haus, angestellt bei der Akademie der Künste Berlin, und kümmert sich um die regelmäßig in Wewelsfleth untergebrachten literarischen Stipendiaten oder auch um besondere Gäste wie jetzt die Verfasserinnen von Kriminalstücken. Die genießen ihren bis zu einer Woche dauernden Aufenthalt. „Allein schon der Austausch untereinander, da kommen sofort Ideen“, sagt Kirsten Püttjer. Und bei Bedarf könne man auch einfach mal einen Spaziergang machen und sich den Kopf so richtig durchpusten lassen.

Fernab vom Alltagsleben sind die Autorinnen auch nicht für einen Kurzurlaub nach Wewelsfleth gekommen. Meist ziehen sie sich schon kurz nach der Ankunft in eines der vielen Zimmer des insgesamt rund 400 Quadratmeter großen Gebäudes aus dem 17. Jahrhundert zurück, um gleich am Laptop loszulegen. Alle haben eine Kurzgeschichte oder einen Roman in Arbeit und mitgebracht. Die mörderischen Schwestern, die derzeit Wewelsfleth unsicher machen, sind: Kirsten Püttjer aus Hamburg, Anja Feldhorst aus dem brandenburgischen Krempendorf, Anette Schwohl aus Rendsburg, Sarah und Sonja Tente aus Kölln-Reisiek, Ricarda Oertel aus Brokstedt und Stephanie Fleischer aus Hamburg. Bei ihrem aktuellen Schaffen decken sie eine große Bandbreite des Genres ab – von Kurzgeschichten über einen Tierkrimi und einen Fantasy-Roman bis hin zum in Dithmarschen spielenden Regionalkrimi oder einem Psychothriller.

Warum schreibt man ausgerechnet Krimis ? Die Antworten aus der Runde kommen spontan. Zur Vorbeugung. Das Schreiben, so die Erklärung für eine verblüffende Begründung, sei auch eine Art von Psychohygiene – für den Leser, aber auch für einen selbst. Und Therapieplätze seien schließlich ausgesprochen rar.

Da liegt es nahe, dass sich in der kriminalistischen Schreibstube die Gedanken auch nach dem Tageswerk um das alles beherrschende Thema drehen. Am Abend sitzt man zusammen und spielt ein Krimi-Quiz. Oder russisches Roulette. Gestern Abend könnten noch weitere Varianten dazugekommen sein. Dann wollten die lokalen Krimiautorinnen Anja Marschall und Heike Denzau zu der munteren Runde stoßen. So nebenbei, so wird glaubhaft versichert, spreche man aber auch noch über Themen und Figuren.

Und was macht am Ende einen guten Krimi aus ? Aus wirklich erster Hand erfährt man, dass er den Leser einfach fesseln, gute Figuren haben und möglichst falsche Fährten lege müsse. Auch eine Prise Humor könne nicht schaden – als Kontrast zu den menschlichen Abgründen, die beschrieben werden.

„Das wir hier sein können, ist purer Luxus“, schwärmt Ricardo Oertel. „Im Keller steht etwas, was wie ein Sarg aussieht“, weckt zwischendurch Desirée Tiedemann Neugier und kriminalistischen Spürsinn. Tatsächlich steht in einer Ecke eine Kiste, die von der Form her stark an ein Behältnis für die sterblichen Überreste eines kleinen Menschen erinnert. Bei näherer Betrachtung entpuppt sie sich als Truhe. Ob diese schon in Zeiten von Günter Grass dort gestanden hat, ist nicht überliefert. Die Fantasie regt sie trotzdem an. Aber das ist dann ja der Job der mörderischen Schwestern, die jeden Hinweis und jede Anekdote aus der Region begierig aufsaugen.

